Incredibile quanto successo nelle scorse ore a ‘L’Isola dei Famosi’. Nell’ultima notte prima della puntata del 21 maggio una naufraga ha confessato di stare davvero molto male per un problema particolare. Ha rivelato tutto ai compagni di avventura, i quali hanno immediatamente reagito una volta compreso di cosa si trattasse. Un momento dunque anche molto imbarazzante per la protagonista in questione, che non è proprio riuscita a nascondere ciò che le stava capitando in quei frangenti.

Prima di raccontarvi dell’episodio possiamo anticiparvi che verrà nominato il primo finalista di questa edizione del reality. La finale ci sarà il 7 giugno e – rispetto alle passate edizioni – il vincitore sarà decretato in Honduras a causa delle restrizioni per il Covid. Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, anche attraverso il televoto. Ma torniamo a ciò che è successo.















A stare abbastanza male è stata Miryea Stabile, la quale ha trascorso una notte da dimenticare. Andrea Cerioli ha ascoltato dei rumori particolari e ha domandato alla donna che cosa le stesse succedesse. In preda alla vergogna, lei ha comunque risposto: “No ragazzi, non potete capire. Sto male”. L’ex ‘Uomini e Donne’ l’ha invitata ad allontanarsi per alcuni odori decisamente insopportabili: “Miryea, l’aria sta tirando proprio verso di me e Ignazio Moser. Stanno arrivando delle folate”.















Miryea Stabile ha proseguito: “Vi giuro, sto davvero male, non capite. Purtroppo è successo e mi dispiace, ma davvero non succederà più”. Dunque, ha avuto problemi allo stomaco non di poco conto, visto che ha sentito dei dolori abbastanza forti. I poveri naufraghi hanno subito involontariamente l’accaduto e hanno quindi creato imbarazzo nella giovane. Non si è trattato quindi di nessuna problematica grave, ma indubbiamente è stata una situazione giunta in maniera inaspettata.









Qualche giorno fa Miryea Stabile era sbottata con Matteo Diamante: “Io ti ho solo detto che Andre e Ignazio parlavano di nomination, ma non ho fatto nomi. Poi non ti ho mai detto che si stavano accordando”. E lui: “Certo che Miryea mi ha detto quelle cose. Non c’ho più volta di metterla in mezzo perché cambia sempre versioni a seconda di con chi parla. Mi sono rotto il ca*** anche di lei”. Vedremo se in puntata ci saranno ulteriori screzi.

