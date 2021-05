“Stasera la proclamazione”. Ma prima del verdetto… Questo sì che è un evento all’Isola dei Famosi

Ultimi preparativi per la puntata serale dell’Isola dei Famosi: venerdì 21 maggio torna l’appuntamento con Ilary Blasi e i suoi opinionisti fissi in studio Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi. In nomination ci sono Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner: c’è grande attesa per capire come andrà il televoto e chi delle naufraghe sarà salvata.

Manca sempre meno alla finale di questa edizione, che si terrà lunedì 7 giugno. Una finale diversa dal solito: a causa del Covid, il vincitore sarà decretato in Honduras. E, arrivati a questo punto, tutti i concorrenti vogliono arrivare fino in fondo: le liti sull’isola sono all’ordine del giorno, così come la stanchezza dei vari naufraghi fiaccati dalla fame, dal caldo, dai mosquitos.















In studio ci saranno anche gli eliminati delle scorse puntate come Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani e farà il suo ingresso anche Ubaldo Lanzo, costretto a lasciare l’Isola dei famosi per sottoporsi a degli accertamenti medici. A spiegare le ragioni celate dietro l’abbandono del cromatologo è stato un comunicato della produzione: “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi. Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano ‘Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo’”.















La puntata di venerdì 21 maggio è imperdibile: infatti verrà nominato il primo finalista di questa edizione del reality. La finale ci sarà il 7 giugno e – rispetto alle passate edizioni – il vincitore sarà decretato in Honduras a causa delle restrizioni per il Covid. Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, anche attraverso il televoto: spetterà infatti al pubblico l’ultima parola su chi avrà il posto in finale.









La prossima puntata dell’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 31 maggio. Se lo slittamento della puntata di venerdì 28 maggio era già stato annunciato per lasciare posto all’ultima puntata della serie tv Il Segreto, ancora non precisate risultano le ragioni della mancata trasmissione di lunedì 24 maggio.

