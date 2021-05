UeD, Ida Platano frequenta Gabriele Capri: chi è e che lavoro fa il suo nuovo corteggiatore

Ida Platano è da poco tornata a Uomini e Donne e, dopo Riccardo Guarnieri, sta provando a voltare pagina conoscendo e frequentando un nuovo cavaliere. Si chiama Gabriele Capri e, in realtà, era arrivato in strudio per corteggiare Elisabetta Simone. Ma poi Gabriele è stato notato da Maria De Filippi ed è stata proprio la conduttrice infatti a proporre il cavaliere ad Ida, nonostante lei non sembrasse inizialmente molto convinta.

La storia con Riccardo, seppur finita da tempo, ha lasciato non poche ferite ancora aperte per Ida che è sì tornata a Uomini e Donne in cerca di un nuovo pretendente, ma tra lacrime e sconforto tutto le fa ripensare al percorso fatto con il cavaliere di Taranto che nel frattempo ha già chiuso con Roberta Di Padua.















Ida Platano, chi è e che lavoro fa il suo corteggiatore Gabriele Capri

Tornando a Gabriele, il nuovo cavaliere ha ben presto messo gli occhi su Ida e ‘dimenticato’ Elisabetta. Ma secondo la dama di Brescia l’approccio di lui non è stato dei migliori, tanto che ha rifiutato di dargli il numero di telefono: “Lui si è avvicinato, mi ha parlato subito di Riccardo, è comunque il mio ex – ha raccontato Ida in studio – se vuoi prenderti un caffè e vuoi conoscermi, l’approccio non mi è proprio piaciuto”.















E Maria: “Eh Ida hai parlato solo di Riccardo per due anni! Basta”. Alla fine la dama ha accettato l’invito ed è uscita con Gabriele accettando di prendere un caffè fuori dal programma. Non sappiamo come andrà a finire, ma intanto in rete già circolano diverse informazioni su Gabriele Ha 37 anni, è di Roma e gestisce un ristorante di cucina giapponese alla periferia della Capitale.









Gabriele Capri è laureato in economia, si occupa di catering e gestisce un’attività delivery di sushi, nello specifico, per eventi e locali. Ha detto di aver avuto una storia tormentata e non ha figli, ma a Ida ha confessato di adorare i bambini e di essere disposto ad accettare nella sua vita suo figlio di 10 anni, se tra loro le cose dovessero andare bene.

