Un’altra grandiosa puntata del gioco più amato della televisione italiana. Parliamo naturalmente de L’eredità, condotto magistralmente da Flavio Insinna. Solo che stranamente (anche se in passato è successo e gli ha creato non pochi guai), stavolta Flavio Insinna ha un po’ perso le staffe. No, niente a che vedere con la vicenda passata della ragazza di statura bassa. Durante il quiz pre-serale, campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1, il conduttore ha fatto una puntualizzazione necessaria.

La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice. Ma ad incupire il conduttore è stata una domanda piovuta nel corso della puntata. Insinna infatti legge: “Uno studio cinese ha calcolato che nel nostro emisfero nel 2100 l’estate potrebbe sparire del tutto o durare sei mesi?”.















La risposta corretta era la seconda, ovvero durare sei mesi. Una risposta per la quale Insinna si fa serio, per poi affermare: “L’estate potrebbe durare sei mesi e anche se amiamo il mare non è una bella cosa. È un disastro per l’ambiente”, ha rimarcato. Insomma, emerge l’ambientalismo di Insinna.























E, in effetti, le conseguenze di una estate lunga sei mesi potrebbero essere drammatiche. Ma tant’è, ecco che si arriva alla Ghigliottina dove, dopo il Triello, Giulia accede con la bellezza di 210mila euro. Le parole-indizio a disposizione della giovane campionessa erano: attore, canale, gruppo, pianoforte, tocco.

Per la giovane promettente campionessa, la risposta per i 105mila euro rimasti dopo i tagli era “Maestro”. Purtroppo per lei però è la soluzione bagliata: quella giusta infatti era “spalla”. Giulia ci potrà riprovare di nuovo, sempre a L’Eredità, sempre su Rai 1.

