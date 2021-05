Mancano alcune settimanale alla finale dell’Isola dei Famosi 2021, dunque i giochi sono ancora aperti in quel dell’Honduras. La puntata conclusiva di questa edizione, la prima condotta da Ilary Blasi, saluterà il pubblico il prossimo 7 giugno quando conosceremo ovviamente il nome del vincitore. Ma dalle indiscrezioni trapelate, visto il particolare periodo storico, la finalissima si svolgerà in modo completamente diverso dal solito.

Il sito TvBlog ha infatti già svelato che, rispetto alle passate edizioni, l'incoronazione avverrà direttamente in Honduras e non a Milano. E la ragione è semplice e legata alle disposizioni anti-contagio: anche i naufraghi eliminati devono rispettare un periodo di quarantena prima di essere accolti da Ilary e il suo trio di opinionisti in studio, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.















Isola dei Famosi 2021, il super ospite della puntata di venerdì 21 maggio

Nel frattempo le scommesse sul vincitore sono già partite. I nomi in ballo sono quattro, da Valentina Persia ad Awed, passando per Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sono loro, secondo i bookmakers, i candidati alla vittoria finale. In assoluto, secondo "Superscommesse", è lo youtuber Awed il favorito con quote che si aggirano intorno al 2,75 e 2,80. Tra le sorprese rientrano anche Miryea Stabile e Andrea Diamante.















Come detto manca ancora un po' al 7 giugno e il pubblico già attende con trepidazione la diretta di venerdì 21 maggio. Anche perché sul profilo social del reality di Canale 5 è già stata data una grossa anticipazione della serata. Ne succederanno di ogni come al solito, tra litigi, clip, prove e nomination, ma sappiamo già che in studio arriverà un super ospite.









L’ospite che “tutti stavamo aspettando”, si legge nella didascalia del post pubblicato sui profili social ufficiali dell’Isola. Nella nuova puntata, infatti, il pubblico vedrà per la prima volta in studio da quando è uscito dal gioco un ex concorrente amatissimo. Stiamo parlando di Ubaldo Lanzo, il cromatologo e stilista che ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per problemi di salute.

