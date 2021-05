Martina Miliddi è uscita da Amici 20 ben prima della finalissima che ha visto il trionfo di Giulia Stabile. Ma continua a far parlare di sé per le frequentazioni intraprese con alcuni dei suoi ex colleghi di scuola. Qualche giorno fa Raffaele Renda aveva raccontato che dopo la fine della storia di lei con Aka7even si stava sentendo con Martina. Non stanno insieme, aveva specificato il cantante, ma si frequentano.

Ma è a proposito del finalista di Amici ed ex della ballerina che i fan del programma ora si stanno facendo diverse domande. Tutto per un gesto social che, nemmeno a dirlo, non è passato inosservato. Una volta uscito da Amici, Aka7even ha infatti smesso di seguire Martina Miliddi su Instagram.















Martina Miliddi e Aka7even: il gesto sui social che non passa inosservato

Eppure sui social Aka segue tutti gli ex concorrenti di Amici arrivati al serale, compreso l’ex “rivale” Raffaele Renda, ma non la ballerina. Stesso discorso per Martina: anche lei segue tutti gli ex compagni del serale meno che l’ex fidanzato. Quindi è finita anche l’amicizia tra loro? Di certo, come detto, c’è che quel gesto è stato subito notato dai fan e getta una luce nuova sul loro rapporto.















Dopo la finale di sabato scorso, Aka7even ha fatto sapere durante la sua prima diretta Instagram che considera chiusa la relazione con Martina Miliddi, ma non ha aggiunto ulteriori commenti. La sua coach Anna Pettinelli, intervistata da FanPage, ha cercato di far chiarezza sul rapporto fra Aka7even e Martina, rivelando che i due “litigavano continuamente” e che lui “era più preso di quanto lo fosse Martina”.









“Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati – ha detto la Pettinelli -.È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina. Poi lei si è allontanata e Luca, invece di piangersi addosso, l’ha subito superata. È stato molto risoluto. Luca e Martina litigavano continuamente, nel daytime non si vedeva tutto. Sono ragazzi e vivono i loro sentimenti in questa maniera”.

UeD, Carolina Ronca dopo la ‘non scelta’ di Giacomo Czerny: cosa è successo dopo la puntata