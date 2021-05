Elettra Lamborghini ha tantissimi fan, ma tra questi non c’è un ex naufrago dell’isola dei Famosi in particolare. L’ex concorrente del reality in una recente intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, ha criticato aspramente l’opinionista. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti, Il Visconte innamorato di Barbara D’Urso.

Le sue parole contro Elettra Lamborghini: “Elettra Lamborghini? Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. – si legge su blogtivvu – Hanno dovuto tenere lui. Come mai non sono in studio? Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione”.















Ora è arrivata anche la critica da parte di Beppe Braida, che in un’intervista radio rilasciata al programma Turchesando ha affermato che sembra che ad Elettra Lamborghini non importi nulla di ciò che accade in Honduras. Delle affermazioni piuttosto pesanti, dato che l’argomento trattato è comunque quello lavorativo. “Lei la definisco un alieno. Perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte”.























“Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però… Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna“. Super invece le parole per la Zanicchi: “Amo follemente Iva Zanicchi, sono pazzo di lei. Se non fosse sposata la sposerei“.

Elettra Lamborghini: “Sì ho bisogno di uno stop per quanto riguarda la tv. Devo fermarmi un attimo diciamo. Una volta finita l’Isola dei Famosi, mi prenderò una pausa. E magari, chissà, tornerò sul video quando avrò un figlio e dovrò smettere di viaggiare per stare con lui il più possibile. In questo momento la musica è il mio focus e prossimamente sono sicura che vi farò una bella sorpresa”.

