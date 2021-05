Ida Platano al centro del dibattito. L’ex di Riccardo Guarnieri ripresa anche da Maria De Filippi. Non sono settimane facili per la dama. Solo lunedì era stata pesantemente criticata da Riccardo. “Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia”.

“La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower”. Dopo aver subito in queste ore attacchi da Riccardo Guarnieri, Ida Platano non ha proprio retto e ha pianto. Maria le ha però fatto notare che c’è un cavaliere, che si chiama Gabriele, interessato in modo serio a lei. Ma il comportamento assunto dal suo ex fidanzato le ha creato un certo malessere, visto che lo ha amato realmente.















Oggi un nuovo esempio di questo amore forse non tramontato del tutto che però ha fatto alzare in piedi Maria De Filippi. Ida Platano ha infatti parlato di nuovo di Riccardo e la padrona di casa non l’ha mandata giù. Secondo Maria De Filippi, infatti, questo continuo ricordare la vecchia storia starebbe precludendo alla dama la possibilità di conoscere altri uomini.















Parlando del corteggiatore Gabriele, Ida Platano ha svelato: “Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex… Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non è adatto”. Apriti cielo. Maria De Filippi non ha gradito questa affermazione e ha attaccato la dama.









“Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo”. È intervenuto poi Gabriele: “Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l’unica cosa da fare è andare avanti”. L’intervento di Maria sembra aver sortito i suoi effetti: Ida Platano e Gabriele si vedranno per un caffè. Un semplice appuntamento per conoscersi, ma chissà che non nasca qualcosa.

