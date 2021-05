Qualche tempo lontana dalla tv per riprendere fiato e organizzare i suoi progetti aveva fatto bene a Caterina Balivo, tornata ora a far compagnia agli italiani con “Ricomincio dal No”. Un nome quanto mai azzeccato. Il programma infatti prende le mosse proprio da una bocciatura. “No. Una parola composta da sole due lettere, che molto spesso però ci cambia la vita, anzi ce la stravolge. Per colpa di un “no” si chiudono le porte verso mille opportunità, verso tutti i nostri sogni”, si legge nella scheda del programma.

E ancora: “A volte un “no” ci fa perdere la speranza. Eppure esiste un altro lato di questa parola, il lato positivo. A volte infatti un “no” può trasformarsi nel nostro più grande “si”. Caterina Balivo intervista persone di successo, medaglie d’oro olimpiche, amministratori delegati di grandi aziende, allenatori che hanno fatto la storia del calcio italiano per raccontarci le giornate più brutte della loro vita, le lacrime che hanno versato proprio a causa di un “no”.















Proprio il ‘no’ è alla base dell’ultima confessione di Caterina Balivo: “Il No più No degli altri? Credo quando nel 2010 improvvisamente mi dissero che non avrei più condotto la trasmissione Festa Italiana. Ho sbroccato. Per mesi non riuscivo a farmene una ragione”. Un colpo più duro dell’addio a Vieni da me dopo il quale però si è aperto un portone.















“E poi è arrivato il periodo più bello della mia vita. Mi sono trasferita a Milano, ho conosciuto mio marito, ho avuto due figli: Guido Alberto e Cora. E ho trovato la strada per altre trasmissioni di successo.” Della sua famiglia Caterina Balivo ha parlato qualche tempo fa nel corso di una intervista al settimanale Oggi.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)



“Cora è una guerriera decisamente molto vivace. Guido Alberto è un guerrafondaio. Ad esempio lei è una molto vanitosa, lui wild, lei sembra una regina mentre il fratello quasi uno scugnizzo. Hanno dunque molte differenze, ma hanno un meraviglioso sorriso”. Caterina Balivo insomma ha già tutto quello che serve.

Ti potrebbe interessare: “Ma dite davvero?”. Terremoto in Rai, una brutta notizia per tutti i fan di Marco Liorni. E spunta il nome di Caterina Balivo…