Nuovo momento di tensione a ‘Pomeriggio Cinque’ nella puntata del 20 maggio. Barbara D’Urso è stata nuovamente costretta a vivere attimi non proprio piacevoli, dopo quanto successo già nell’appuntamento precedente di mercoledì 19 maggio. Un’ospite ha infatti perso letteralmente la pazienza e ha iniziato ad inveire contro tutti. La padrona di casa, nonostante una situazione quasi inaspettata, ha voluto commentare l’accaduto offrendosi comunque per risolvere la brutta questione.

Nella scorsa puntata ci si è soffermato sulla storia riguardante un’accumulatrice seriale originaria di Terracina. La figlia di quest’ultima ha contattato la padrona di casa e ha chiesto di aiutare la mamma e la sorella, che vivono in una situazione molto precaria. L’accumulatrice seriale ha spinto la figlia e ha esclamato: “Ho detto vattene fuori”. Vista la situazione di enorme tensione, sono poi sopraggiunti i carabinieri per far calmare le acque. Ma ecco che è successo di nuovo l’impensabile.















Barbara D’Urso ha parlato di una vicenda abbastanza inquietante, quella riguardante nonna Antonietta. La signora è originaria di Napoli e ha perso la sua abitazione. Da quel momento in poi è andata a vivere all’interno di una roulotte. Ma alcune persone hanno deciso di prenderla di mira, lanciandole pietre e mazze. La donna però non ha intenzione di farsi supportare da Carmelita. Infatti, durante l’arrivo dell’inviato Vito Paglia in compagnia di assistenti sociali e volontari, è successo di tutto.















Nonna Antonietta non è voluta andare in una struttura e ha affermato: “Dovete andarvene via, levatevi davanti agli occhi”. Barbara D’Urso ha poi parlato con la signora: “Ci sono tante persone che ci hanno scritto e vogliono offrirti una camera e un bagno per stare sicura dai bulli. Non è semplice trovare una casa in due giorni, accetta questo aiuto adesso. La casa poi te la troviamo”. La povera donna ha però continuato con il suo atteggiamento e si è anche tolta l’auricolare per non ascoltarla più.









Barbarella si è emozionata ascoltando un commento di un volontario, il quale aveva detto che stavano facendo di tutto per aiutarla ma che servirebbe un tso per stare tranquilli. E ha allora affermato davanti alle telecamere: “Vito, allora fai qualcosa e chiama l’ospedale. Non riesco a farmene una ragione che nonna Antonietta sia in pericolo. Facciamo qualcosa”. Sicuramente nei prossimi giorni tornerà ad aggiornare sulla storia.

