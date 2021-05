Una settimana fa Amici 20 era finito con la vittoria di Giulia Stabile. Sangiovanni, secondo classificato, aveva portato a casa il premio di categoria. Sono stati loro due i grandi protagonisti dell’edizione di quest’anno e tanto stanno facendo discutere anche fuori. Per dare un’idea di quanto loro e il programma siano stati seguiti basta rivangare i dati auditel della finalissima che avevano raccolto davanti al video 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5% (Amici Buonanotte a .000 e il % – Tutti gli ascolti delle finali), miglior risultato dal 2016.

Dopo Amici 20 le loro strade non si sono divise, pure se ognuno è preso dai propri impegni. Da quello che emerge Sangiovanni e Giulia hanno trascorso del tempo insieme il giorno dopo la finale. Poi ognuno è tornato a casa propria e hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore a distanza, dopo mesi di convivenza in casetta. Le interviste non sono certo mancate e a Giulia è stato subito chiesto se con Sangio ha già qualche progetto per il futuro, magari per l’estate.















“Non lo so, deciderà lui, abbiamo tantissimo lavoro da fare, è appena uscito il suo ep e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Dai, va bene, anzi, va benissimo così”, ha risposto al giornalista del settimanale Chi. Giulia è stata molto riservata anche sul suo futuro. Dovrebbe esserle già arrivata una proposta di lavoro ma per scaramanzia darà più dettagli dopo la firma.















Ma sul rapporto con Sangiovanni, la vincitrice di Amici 20 è serena. Non si preoccupa se possa essere messo a dura prova con gli impegni lavorativi di entrambi: “Per ora posso dire che, quando ci siamo incontrati, si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi. Per il resto, quello che ci siamo detti io e Sangio è che, comunque andrà, ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha detto sempre a Chi.

Del suo futuro parla invece Sangiovanni pronto. Il cantante si è infatti confessato nel corso di un’intervista radio.











“È incredibile. È stranissimo perché fino a quattro giorni fa ero su tutt’altro pianeta però sono contentissimo. Adesso devo fare ancora tre instore, sono felicissimo di farli ma allo stesso tempo non vedo l’ora di fare nuova musica(…) mi manca un po’ scrivere pezzi miei da capo e lavorare in studio. Mi piacerebbe lavorare ad un album, magari con anche dei featuring”. Dopo Amici 20 l’obbiettivo è chiaro: “Desidero collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che ci lega, un po’ perché è l’artista donna più vicina a me come stile, tipo di messaggio e musica. La trovo fortissima e sicuramente arriverà qualcosa”.

