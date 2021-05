Non c’è pace per Uomini e Donne. Oggi ancora una rissa in studio. Protagonista Armando Incarnato, il cavaliere finito nella bufera dopo la lite scoppiata con Riccardo Guarnieri. Di mezzo, una scena tagliata. A raccontare cosa fosse successo, dopo averlo appreso dalle parole di Roberta Di Padua, era stata Valentina Autiero dalle colonne di Fanpage.it.

“Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando Incarnato”. La tensione era salita dopo alcune rivelazioni di Riccardo Guarnieri. Riccardo aveva vuotato il sacco su Roberta Di Padua dicendo come la loro storia fosse costruita a tavoli e entrambi erano d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers. E, di conseguenza, di ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram.















Tornare nel programma, aveva spiegato Riccardo Guarnieri, non era di suo interesse. Parole confermate dalla redazione. Roberta Di Padua, da parte sua, non era stata tenera con lui. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – aveva esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate”.















E ancora: “Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli. Oggi, come detto, Armando Incarnato è tornato a far parlare di sé. Tutto era iniziato durante la passerella di Gemma Galgani. Di fronte ai voti al del pubblico Tina aveva protestato.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)



In campo, in soccorso di Gemma, era sceso Nicola Vivarelli suscitando la rabbia di Armando Incarnato, il quale è convinto che Nicola dovrebbe essere l’ultimo a difendere Gemma. Il motivo? Incarnato si è sempre detto convinto del fatto che il Vivarelli abbia solo preso in giro la Galgani, lo scorso anno. Nicola non reagisce bene a questo attacco e lo invita a stare zitto, più volte, facendo anche il segno con il dito. Stessa cosa la fa con Tina, a cui chiede addirittura di guardarlo negli occhi.

