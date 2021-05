Fiori d’arancio a Uomini e Donne. E c’è anche la data: dopo quattro anni d’amore l’ex cavaliere e l’ex dama sono tornati in studio, dove tutto è cominciato, proprio per comunicare a tutti che il matrimonio verrà celebrato il prossimo 4 luglio. Maria De Filippi, nemmeno a dirlo, è stata la prima a ricevere la partecipazione di nozze. Dapprima la conduttrice ha mandato in onda un breve video della coppia. Ieri e oggi.

Poi ha accolto in studio Mauro Faettini e Lisa Palugan che, emozionatissimi e innamorati come non mai, hanno dato il lieto annuncio a tutti i presenti. In realtà il matrimonio era stato programmato lo scorso anno ma poi, per via dell’emergenza sanitaria, i piani sono cambiati come spiegato dalla stessa ex protagonista di UeD.















Fiori d’arancio a UeD: Mauro e Lisa sposi il 4 luglio 2021

“Dovevamo sposarci l’anno scorso – ha detto Lisa – Poi a causa della pandemia abbiamo rimandato e abbiamo cambiato anche location. ci sposeremo il 4 luglio sperando di poter festeggiare anche se dovendo fare tutto all’aperto siamo fiduciosi”. “Ho già scelto l’abito, ma lui non l’hai visto – ha continuato la dama – Tra i due quello più Narciso è lui e voleva fare anche il cambio d’abito che, normalmente, tocca alla sposa”.















“Spero per lei che vada tutto bene perché si è impegnata tanto per organizzare tutto”, ha aggiunto Mauro. Nemmeno a dirlo, l’annuncio delle nozze ha emozionato tutto lo studio. Soprattutto Gemma Galgani e Ida Platano, che si sono commosse quando hanno ricevuto la partecipazione dai futuri sposi. Ma non sono mancate frecciatine al veleno per la dama torinese da parte degli opinionisti.









“Prima o poi arriverà anche per te l’amore. Sono sicura che nessuno sia destinato a restare da solo”, l’ha rincuorata Lisa. E Tina Cipollari, sempre diretta: “Ma quando? Sta qua da undici anni”. Poco dopo anche Ida è crollata in lacrime ripensando al suo desiderio di vivere l’amore, ma anche al duro confronto avuto con Riccardo Guarnieri. “Magari il matrimonio porterà fortuna”, il commento di Lisa prima lasciare il centro dello studio.

