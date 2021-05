“Alessandra Celentano? Non posso…”. Giulia Stabile, odore di veleno dopo Amici 20

L’ultimo atto di Amici 20 è andato in onda soltanto pochi giorni fa, sabato 15 maggio. La vittoria di Giulia Stabile non è stata esente da critiche e polemiche. Perfino vip come Rita Pavone si sono lamentate della mancanza di competenze specifiche sulla danza nella giuria. Ma alla fine il verdetto è inappellabile. La ballerina ha conquistato, in ogni caso, non solo il trofeo e i ricchi premi previsti, ma anche una larghissima parte di pubblico e telespettatori letteralmente pazzi per lei.

C’è anche un altro dettaglio che ha fatto schizzare in alto gli ascolti, ovvero la storia d’amore tra lei e Sangiovanni, anche lui finalista e anzi dato per vincente alla vigilia. I pronostici, si sa, sono fatti per essere smentiti e così è stato anche in questo caso. Sui progetti futuri della coppia, però, Giulia ha dichiarato: “Non lo so, deciderà lui, abbiamo tantissimo lavoro da fare, è appena uscito il suo ep e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Dai, va bene, anzi, va benissimo così”.















In attesa di iniziare una nuova e prolifica fase della sua carriera, Giulia ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici ha parlato del suo cammino all’interno del talent. Ma non sono mancate alcune dichiarazioni che forse faranno discutere. Dopo che Giulia aveva parlato di questa entusiasmante esperienza nel programma di Maria De Filippi e della relazione con Sangiovanni, il giornalista le ha chiesto un parere su Alessandra Celentano.















Alla domanda sull’insegnante, Giulia Stabile ha semplicemente evitato di rispondere: “Non me la sento tanto di dire qualcosa, in generale, sulla maestra Celentano. Il mondo della danza sa già tutto quanto. Piuttosto la mia maestra, Veronica Peparini, lei sì che è stata fantastica. Ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose in comune. Veronica mi ha dato tanta forza, mi è stata vicina nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli”.









Non un attacco diretto, per carità, ma suona comunque inusuale la mancata risposta su Alessandra Celentano. Verso la quale, va detto, Giulia ha sempre mostrato rispetto e stima professionale ed umana. Adesso per la ballerina, in ogni caso, non è il momento delle polemiche, ma quello di godersi il meritato riposo. Difficile che la campionessa di Amici perda la testa. Ai giornalisti, appena conquistata la vittoria, ha infatti dichiarato: “Comprerò la lavastoviglie a mamma che sta sempre a lavare i piatti”.

