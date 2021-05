Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una puntata imperdibile per il pubblico affezionato di Maria De Filippi. Giovedì 20 maggio, nemmeno a dirlo, Gemma Galgani sarà grande protagonista in studio. La dama torinese è infatti reduce da una cocente delusione: ha dovuto accettare la decisione di Aldo di chiudere la loro frequentazione.

“Sono rimasta delusa, quasi pietrificata per il tuo comportamento – le parole di lei – Nel momento in cui ho saputo che sarebbe uscito con Isabella, ho sentito la necessità di vederlo perché ho capito che stavo perdendo una persona a cui, in realtà, tenevo molto. Poi lui si è tirato indietro dicendomi che non voleva continuare. A me interessa essere chiara con me stessa e ieri sono rimasta talmente basita da non capire come stessero cambiando le situazioni. Io, però, non ho capito perché sei cambiato nei miei confronti”.















“Quando non si sta bene con se stessi, automaticamente non si sta bene con nessuno. Se ti fossi svegliata prima che io uscissi con Isabella, sarebbe stato meglio”, la replica di Aldo che ha confermato l’intenzione di non andare avanti con Gemma. Che, su domanda di Maria De Filippi, ha poi ammesso che bacerebbe il cavaliere. Mentre lui “in questo momento no”, ha risposto alla conduttrice.















Quindi la nuova puntata di UeD dove, come annunciato dalla padrona di casa, le dame del parterre torneranno a sfilare davanti ai cavalieri, a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Luca Zanforlin, ospite per la presentazione del suo ultimo libro. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Il Vicolo delle News, il tema della sfilata sarà “Sogno di una notte di mezza estate”.









Gemma Galgani, Isabella Ricci, Ida Platano, Elisabetta Simone e Angela si sfideranno dunque in passerella e, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, sarà Gemma a vincere. Ma c’è un’altra anticipazione: la torinese si cimenterà in un sensuale can can e arriverà addirittura a mostrare le culotte rosa. Inutile aggiungere la reazione di Tina Cipollari, che si scatenerà attaccando pesantemente l’atteggiamento “scandaloso” di Gemma. Scene che la Vamp proprio non vuole vedere in studio.

