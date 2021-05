Meno di una settimana fa andava in scena la vittoria di Giulia Stabile ad Amici 20. In finalissima col suo fidanzato Sangiovanni, la ballerina ha alzato la coppa al cielo. Cosa è successo dopo? Sappiamo che Sangiovanni e Giulia hanno trascorso del tempo insieme il giorno successivo, soprattutto per rilasciare delle interviste. Poi ognuno è tornato a casa propria e hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore a distanza, dopo mesi di convivenza in casetta.

Le interviste non sono certo mancate e a Giulia è stato subito chiesto se con Sangio ha già qualche progetto per il futuro, magari per l’estate. “Non lo so, deciderà lui, abbiamo tantissimo lavoro da fare, è appena uscito il suo ep e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Dai, va bene, anzi, va benissimo così”, ha risposto al giornalista del settimanale Chi.















Giulia Stabile e Sangiovanni di nuovo insieme dopo Amici 20: il video

Giulia è stata molto riservata anche sul suo futuro. Dovrebbe esserle già arrivata una proposta di lavoro ma per scaramanzia darà più dettagli dopo la firma. Ma sul rapporto con Sangiovanni è serena. Non si preoccupa se possa essere messo a dura prova con gli impegni lavorativi di entrambi: “Per ora posso dire che, quando ci siamo incontrati, si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi. Per il resto, quello che ci siamo detti io e Sangio è che, comunque andrà, ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha detto sempre a Chi.















Sappiamo però che Sangiovanni ha già iniziato il suo mini-tour promozionale dell’ep con alcuni instore in Italia. E proprio nella giornata di mercoledì ha fatto tappa a Roma. Ed è lì, nella Capitale, che per la gioia di tutti ha rivisto la sua Giulia. Che mentre lui firmava le copie del suo ep e incontrava i fan era nella redazione di Uomini e donne con Raffaella Mennoia, come lei stessa ha mostrato attraverso alcune Storie di Instagram.









Giulia Stabile e Raffaella Mennoia sono poi state raggiunte da Rudy Zerbi ma non solo. In tarda serata è arrivato anche Sangiovanni, che ha raggiunto il gruppi agli Studi Elios e così ha riabbracciato la sua fidanzata. Inoltre, stando a quanto si legge sui social, la coppia nata ad Amici 20 sarebbe oi andata a cena da Maria De Filippi. Giovedì, poi, a quanto pare i due finalisti faranno insieme il viaggio verso Milano per registrare la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 22 maggio.

