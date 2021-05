Una settimana fa, a Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone usciva dallo studio con Vanessa Spoto. La puntata della scelta, al contrario di quella di Giacomo Czerny, è già andata in onda e anche se freschissima la nuova coppia del dating show sembra molto innamorata e affiatata.

Tronista e corteggiatrice hanno già pubblicato foto e dediche reciproche sui loro profili social e poche ore fa hanno sorpreso piacevolmente i loro fan con una diretta Instagram. Diretta in cui hanno ovviamente raccontato come procede la loro relazione, risposto al gossip su una loro partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island e rivelato anche un retroscena della puntata della scelta. Una scena che il pubblico non ha visto in tv perché è stata evidentemente tagliata.















Massimiliano Mollicone, la scena tagliata dopo la scelta a UeD

Intanto Massimiliano e Vanessa hanno raccontato di essere in perfetta sintonia. Per quanto riguarda Temptation Island, lui ha subito frenato: troppo presto per iniziare questa avventura e mettere già alla prova la storia con Vanessa. Frena ma non esclude la possibilità di partecipare al programma in futuro. La sua fidanzata è di un altro avviso: anche se con ironia, ha rivelato che non riuscirebbe a tollerare il contatto fisico che altre ragazze avrebbero con lui.















La coppia nata a UeD sta vivendo ancora una fase di conoscenza, ma sembrano esserci tutti i presupposti per costruire qualcosa di importante. Poi, come anticipavamo, il retroscena dietro le quinte di UeD. Dapprima l’ex tronista ha confessato che nel momento in cui ha visto Vanessa per la prima volta è rimasto attratto dal suo aspetto fisico, soprattutto gli occhi e il lato b. Ma poi con il passare del tempo ha cominciato a legarsi a lei anche dal punto di vista mentale.









Subito dopo la scelta, i due si sono recati in camerino e lì è accaduto qualcosa di inaspettato, che il pubblico di UeD non ha però visto in tv. Tronista e corteggiatrice erano molto a disagio al punto da mostrarsi totalmente in crisi. La redazione, allora, li ha esortati a telefonare ai loro parenti e solo dopo aver sentito le persone care, si sono sciolti. Da lì, poi, tutto è stato in discesa.

