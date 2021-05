Isola dei Famosi, la finale si avvicina. C’è grande attesa per le modalità attraverso le quali Ilary Blasi e i suoi decreteranno il vincitore di questa edizione funestata da infortuni e condizioni particolari. Le disposizioni anti-covid e gli imprevisti hanno caratterizzato il reality di Mediaset che in ogni caso lunedì 7 giugno manderà in onda su Canale 5 l’ultimo atto. E intanto si fanno già le prime scommesse su chi potrà essere incoronato.

I nomi in ballo sono quattro, da Valentina Persia ad Awed, passando per Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sono loro, secondo i bookmakers, i candidati alla vittoria finale. In assoluto, secondo “Superscommesse”, è lo youtuber Awed il favorito con quote che si aggirano intorno al 2,75 e 2,80. Tra le sorprese rientrano anche Miryea Stabile e Andrea Diamante. Ma torniamo alla finalissima del 7 giugno, un evento che si preannuncia del tutto speciale.















In particolare è stato il portale TvBlog a svelare alcuni dettagli su quello che succederà nella finale dell’Isola dei Famosi. Intanto, rispetto alle passate edizioni, c’è una novità: l’incoronazione avverrà direttamente in Honduras e non a Milano. E la ragione è semplice e legata alle disposizioni anti-contagio che imperversano ovunque, anche in tv. Ciò avviene perché per le persone che arrivano da quei luoghi bisogna rispettare un periodo di quarantena e quindi ecco spiegata la novità.















Anche in questo caso, dunque, l’attuale edizione dell’Isola dei Famosi avrà un inedito, la finale appunto. Modalità nuove per una sorta di sperimentazione che, alla conta dei fatti, ha comunque soddisfatto Ilary Blasi e la sua squadra. Gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini hanno fatto sorridere e creato discussioni, anche sfruttando i loro diversi e distanti punti di vista.









La prova che Awed aveva un braccio libero a differenza di Isolde che li aveva entrambi legati dietro la schiena e che lo usava per aiutarsi#isola pic.twitter.com/nCMSKyinTp — BagnoTrash (@bagnotrash) May 17, 2021

Per quanto riguarda le ultime puntate vanno registrati due episodi curiosi. Il primo è il ritorno in studio di Akash Kumar che soltanto poche ore prima aveva affermato di non voler tornare. “Io non sarei più venuto – ha spiegato il modello – perché non c’è rispetto per me, poi se volete me ne posso andare anche ora”. E Ilary Blasi gli ha risposto: “Ti invito io, ne parleremo dopo”.

Invece Awed ha vinto la sfida con Isolde Kostner, ma non senza polemiche. Durante la prova “Serpente Honduregno”, tanti fan del programma hanno notato una violazione del regolamento da parte dello youtuber campano: “La prova che Awed aveva un braccio libero a differenza di Isolde che li aveva entrambi legati dietro la schiena e che lo usava per aiutarsi”. Con tanto di immagini.

