Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. ‘Uomini e Donne’ si sta avvicinando sempre più alla sua conclusione, infatti il 28 maggio dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del programma. Quindi, l’ultima scelta era ormai nell’aria da tempo e adesso è arrivata la conferma, stando alle ultime anticipazioni: il tronista Giacomo Czerny ha deciso con chi uscire dalla trasmissione. Lui ha portato avanti un bellissimo percorso con due corteggiatrici ed è stato difficile capire chi volesse maggiormente.

L’altro tronista Massimiliano Mollicone ha invece scelto recentemente. Queste le sue parole rivolte alla sua fidanzata Vanessa Spoto: “Grazie per quello che hai fatto per me in questi mesi, grazie per avermi permesso di entrare nella tua vita nonostante quello che hai passato. L’ultimo periodo è stato difficile, ero moto in dubbio con te e non sapevo se fare un passo in più o fermarmi. Ho voluto pensarci bene e ho continuato a frequentarti. Mi sono chiesto perché non ti avessi ancora scelta, se ti va sono qui”.















Giacomo Czerny ha portato avanti due conoscenze molto approfondite con le corteggiatrici Martina e Carolina. Nel pomeriggio del 19 maggio è stata fatta la registrazione, riguardante la sua scelta, e presumibilmente da parte di qualcuno che era lì presente è uscita fuori l’anticipazione bomba. Nonostante le ragazze avessero delle differenze notevoli, lui si è trovato sempre a suo agio con entrambe. Prevedere chi avrebbe voluto al suo fianco era davvero complicato, ma ora i dubbi sono stati sciolti.















Dopo tanta attesa e mistero intorno alle sue idee, Giacomo Czerny pare abbia deciso che la sua fidanzata sia Martina. Non è dato sapere altro, infatti non sappiamo che tipo di reazioni abbiano avuto le due donne e chi delle due abbia fatto scendere per prima per fare la comunicazione ufficiale. Adesso bisognerà pazientare ancora un po’ e attendere i prossimi giorni per vedere su Canale 5 il bellissimo momento. Inevitabilmente ci saranno adesso commenti contrastanti da parte del pubblico.









Qualche giorno fa in studio Giacomo aveva detto di essere ancora a un punto critico, pertanto aveva decido di trascorrere una giornata intera con entrambe prima di scegliere perché aveva bisogno di viverle ancora un po’. Adesso le sue idee si sono schiarite definitivamente e ha potuto comunicare ufficialmente la sua decisione, che avrà rattristato non poco Carolina e fatto esplodere di gioia Martina.

