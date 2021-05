Samantha Togni dice addio a I Fatti vostri, la trasmissione che ha condotto in questa stagione al fianco di Giancarlo Magalli. L’ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle lo ha fatto sapere con un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo spiegando che la sua scelta non riguarda il conduttore ma fa riferimento alla sua volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale.

La ballerina che aveva preso il posto di Roberta Morise ha spiegato al settimanale Nuovo i motivi della sua scelta di lasciare il ruolo: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”, ha chiarito. “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.















Pertanto già si pensa alla prossima edizione de I Fatti vostri e a chi andrà a sostituire Samantha Togni al fianco di Giancarlo Magalli. E stando alle indiscrezioni lanciate da NuovoTv il posto della ballerina professionista dovrebbe essere preso da Pamela Camassa, la compagna di Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island). Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti l’accordo sarebbe stato già stretto in questi ultimi giorni. Se l’indiscrezione fosse vera si tratterebbe di un vero colpaccio per il programma di Michele Guardì.















Dal quartier generale di Rai2 al momento non parla nessuno e non arrivano conferme alle indiscrezioni che ormai si rincorrono sul nome che andrà a sostituire Samantha Togni. Pamela Camassa, che ha partecipato ad Amici Celebrities, potrebbe rappresentare la giusta soluzione al programma di Rai2 dal momento che si tratta di un volto conosciuto in viale Mazzini, visto che ha partecipato a “I Raccomandati”, “Tale e Quale Show” e “Ballando con le Stelle”.









Subito dopo la fuga di notizie, Pamela Camassa è stata avvistata al Foro italico in occasione di “Tennis and Friends” (era insieme al compagno, Filippo Bisciglia). Da parte sua non ha voluto risponder ad alcuna domanda da parte dei giornalisti. L’indiscrezione pubblicata dal settimanale di Riccardo Signoretti sarebbe fondata. Pertanto Michele Guardì avrebbe messo in salvo il programma di Rai2 anche per la prossima stagione. Va detto che si tratta di una trasmissione che da sempre è una colonna portante del palinsesto della seconda Rete Rai. Pertanto chi pensava ad una chiusura o, addirittura, ad una sostituzione di Magalli ha sbagliato di grosso: il conduttore è stato riconfermato.

