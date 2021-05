Uomini e Donne è ormai una polveriera. Riccardo Guarnieri è il protagonista. Il suo ritorno in studio ha scatenato il putiferio. Riccardo aveva vuotato il sacco su Roberta Di Padua dicendo come la loro storia fosse costruita a tavoli e entrambi erano d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers. E, di conseguenza, di ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram.

Tornare nel programma, aveva spiegato Riccardo Guarnieri, non era di suo interesse. Parole confermate dalla redazione. Roberta Di Padua, da parte sua, non era stata tenera con lui. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – aveva esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli.















La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa Riccardo Guarnieri che “a letto non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la notte. Anche perché io non sto tutto il giorno a casa come lui. Io marcio tutti i giorni, lui non fa nulla, sta tutto il giorno a casa a guardare film”.















Parole pesanti ma niente in confronto a quello successo dopo con la produzione costretta a tagliare delle scene. Sulla questione era intervenuta Valentina Autiero dalla colonne di Fanpage.it, raccontando i dettagli forniti da Roberta Di Padua. “Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando”.









Riccardo Guarnieri tornerà a parlare di Ida Platano?

Ma ci sarebbe di più, anche un durissimo confronto con Ida Platano (con tanto di parolacce e insulti). Ma se su Armando e Riccardo muso a muso il pubblico ha compreso la scelta. Rimangono forti dubbi e una grande curiosità sulle accuse di Riccardo a Ida. Chissà se Riccardo Guarnieri deciderà di parlare.

