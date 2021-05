Puntata molto movimentata quella del 19 maggio di ‘Pomeriggio Cinque’. Ciò che è stato mostrato in diretta ha lasciato tutti di stucco, non solo il pubblico, ma anche Barbara D’Urso. Si è parlato più precisamente di un argomento ed è successo decisamente di tutto. Momenti di grande tensione si sono vissuti e i telespettatori hanno guardato quegli istanti con incredulità. Tutto è stato immortalato in un servizio, fatto mandare in onda dalla padrona di casa, che ha davvero scioccato.

A proposito invece della vita privata di Barbarella, di recente infatti la donna ha pubblicato un post in cui ha smentito voci su una sua presunta relazione, ma la rivista diretta da Alfonso Signorini ha individuato in Francesco Zangrillo l’ammiratore segreto che a marzo scorso, in occasione del suo compleanno, le aveva inviato trecento rose rosse. Il settimanale Chi, diretto da Signorini, ha paparazzato Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo in un famoso ristorante di Milano. Ma veniamo adesso all’attualità.















Ci si è soffermato sulla storia riguardante un’accumulatrice seriale originaria di Terracina. La figlia di quest’ultima ha contattato la padrona di casa e ha chiesto di aiutare la mamma e la sorella, che vivono in una situazione molto precaria. La signora Alessandra ha fatto vedere le immagini dell’abitazione del genitore, piena di oggetti e rifiuti di qualsiasi genere. La figlia, che ha tentato di entrare con l’inviata Giorgia Scaccia, è stata respinta in modo abbastanza netto e cacciata via.















L’accumulatrice seriale ha spinto la figlia e ha esclamato: “Ho detto vattene fuori”. Vista la situazione di enorme tensione, sono poi sopraggiunti i carabinieri per far calmare le acque. L’inviata, presente sempre con la donna, ha affermato: “Ho cercato di parlare con la signora, ma P. ha due avvocati che ci hanno impedito di parlarle. Domani le due sorelle saranno ricevute in modo separato dall’assessore Di Tommaso ai Servizi Sociali per cercare di risolvere finalmente la situazione”.









Barbara D’Urso ha commentato così in diretta, parlando con la figlia Alessandra dell’accumulatrice seriale: “Abbiamo ricevuto tante proposte di aiuto dei nostri telespettatori. Noi non molliamo”. Carmelita ha promesso dunque che tornerà a parlare di questo tema, sperando non ci siano più momenti di grande apprensione con spinte e ulteriori tentativi di aggressione fisica. Non resta che aspettare le prossime puntate.

