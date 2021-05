Gemma Galgani è sempre la grande protagonista di ‘Uomini e Donne’. Nella puntata del 18 maggio del dating show di Canale 5 ha nuovamente avuto un crollo emotivo, a causa delle delusioni accumulate in questi anni. Infatti, nonostante cerchi il grande amore ormai da tantissimo tempo, non è mai riuscita a trovare una stabilità. Ha avuto un’importante storia con Giorgio Manetti e una conoscenza approfondita con Nicola Vivarelli, per citare due esempi, ma è stata praticamente sempre sfortunata.

E qualche ora fa ha anche ricevuto un clamoroso rifiuto dal cavaliere Aldo, che l’ha mandata in crisi. A questo punto, viste le enorme delusioni da parte della dama originaria del Piemonte, un personaggio che è dentro il programma di Maria De Filippi le ha fatto una domanda pazzesca. Una proposta alla quale lei ha immediatamente risposto, ma sicuramente il pubblico sarà rimasto esterrefatto dinanzi a questa ipotesi. Nessuno aveva mai immagino questo, ma chissà se non diventerà realtà.















Uno degli autori di ‘Uomini e Donne’, Luca Zanforlin, ha deciso di rivolgersi direttamente a Gemma Galgani, intervenendo da remoto per la presentazione di un suo nuovo libro, e ha esclamato davanti a tutti: “Io mi sento molto Gemma. Abbiamo questa sindrome della bella addormentata, basta che uno ci baci e ci facciamo i film. Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? Magari forse bisogna cambiare”. A questa ipotesi che avrebbe dell’incredibile lei ha risposto lasciando aperto uno spiraglio.















Gemma Galgani ha quindi affermato: “Perché no?”. Immediata la replica dell’opinionista Tina Cipollari, storica rivale della torinese: “L’importante è che non metta gli occhi su di me”. Viste le tantissime batoste, sarà davvero pronta ad aprirsi al genere femminile? Difficile immaginarlo, anche perché non ha mai manifestato finora interesse nei confronti di una donna. Ma questa considerazione dell’autore di ‘UeD’ potrebbe aprirle la strada verso orizzonti nuovi e alquanto suggestivi.









A parlare di Gemma Galgani ci ha pensato anche Giorgio Manetti: “Si può anche sognare di trovare un’anima gemella, però tenendo i piedi ben piantati a terra dopo una certa età. Non voglio dare troppa importanza a Gemma, si parla di lei sui giornali di gossip fin troppo. Il pubblico ha capito che non ero figlio della situazione che si era creata ma avevo altri argomenti. L’ho dimostrato uscito dal programma. Lei invece senza tv non ha alternative”.

