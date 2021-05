Amici 20 si è chiusa con la vittoria di Giulia Stabile. La sua passione per la danza ha colpito tutti. E la sua love story con il cantante Sangiovanni ha tenuto incollati i telespettatori. “Sono sempre stata impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto – diceva Giulia al quotidiano La Stampa – Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte”.

“Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti”. E ancora: “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”, aveva aggiunto Giulia Stabile parlando anche del primo bacio, che il pubblico ha visto in un daytime a inizio anno.















“Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì per baciarsi due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata”. La storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni prosegue. Oggi il cantante è impegnato con le tappe del suo firmacopie e oggi ha incontrato i fan a Roma e inevitabile è stata una domanda su Giulia Stabile.















Sangiovanni non si è fatto intimorire né è sembrato infastidito dalla domanda, quindi ha risposto: “È a casa che mi aspetta”. Ma non era proprio così visto che Giulia Stabile era altrove, precisamente nello studio di Uomini e Donne. Ospite di Raffaella Mennoia è stata protagonista di un siparietto. L’autrice ha chiesto a Giulia Stabile se fosse lì per fare un provino per Uomini e Donne. La ballerina è stata al gioco e ha risposto di sì, ma lei è già fidanzata.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)



Poi ha aggiunto che in effetti lei ha già trovato il suo tronista. Questo è un momento d’oro per Giulia Stabile Nonostante la giovane età, ha avuto infatti un passato complesso. A raccontarlo è stata sua madre, Susi Castaner, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo: sia fisico che psicologico”.

Ti potrebbe interessare: “Così no!”. Bufera su Sangiovanni, per il cantante la vita fuori da Amici 20 inizia con una marea di polemiche