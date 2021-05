Rissa a Uomini e Donne: succede di tutto tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Solo per Gemma

Gemma Galgani, le anticipazioni sembrano promettere colpi di scena non da poco. Riflettori accesi sulla dama torinese di Uomini e Donne che, secondo le anticipazioni del dating show di successo, tornerà a parlare con Aldo, in merito a quanto già affrontato tra di loro in precedenza. Come molti sanno, Gemma Galgani non sembra aver preso del tutto bene le parole del cavaliere.

Aldo sembrerebbe aver preso una posizione inamovibile nei riguardi della dama torinese. Il cuore di Gemma Galgani potrà riprendere a battere per il cavaliere? Aldo pare non abbia alcuna intenzione di proseguire la conoscenza dalla romantica dama se non in termini di amicizia. E davanti alla confessione fatta da Aldo, Gemma non è rimasta del tutto indifferente.















La dama torinese sembra trovarsi al punto di partenza per l’ennesima volta. Infatti a legarla al cavaliere, un sentimento che stava cominciando a nascere ma che di fronte alle ammissioni di Aldo non sembra poter spiccare il volo. Ma cosa avrà in serbo per loro il destino da ora in poi? L’appuntamento del dating show preannuncia grandi colpi di scena, anche in merito a una seconda anticipazione.















Infatti lo studio di canale 5 vedrà le dame in abiti mai visti prima di adesso. Tutte si troveranno alle prese con una sfilata a tema ispirata a Sogno di una notte di mezza estate. E anche la dama torinese non potrà fare a meno di indossare e sfoggiare il suo abito migliore per l’occasione, provando così a generare qualche interessante reazione nel cuore dei cavalieri presenti in studio.









Colpi di scena in successione, soprattutto se a ballare il can can sulla passerella sarà proprio lei. Ma la dama non sarà sola a fare alzare l’asticella delle aspettative. Da quando si apprende da Il Vicolo delle News, sarà interessante scoprire cosa avranno da dirsi con toni accesi Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, con una Tina Cipollari pronta ad attaccare la sua prediletta. Ma Gemma troverà ‘qualcuno’ a difenderla.

