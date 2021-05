La foto sembra parlare chiaro. E il gossip già infuria. La sua storia con il bel tronista, poi naufragata, aveva tenuto incollati milioni di spettatori alla tv. Occhi profondi e sorriso contagioso, aveva vissuto male quei giorni e peggio la fine della storia con Luigi. Sono passati mesi da quei giorni. Irene Capuano ha trovato la forza di ricominciare e nella sua vita è tornato a splendere il sole.

A confermarlo era stata proprio l’ex corteggiatrice (poi tronista) di Uomini e Donne, in una intervista sul Magazine del programma. Parole che non avevano fatto piacere a tutti i fan del programma, ma che, d’altra parte, erano stati salutati dai fan della ragazza come un nuovo inizio e una rinnovata voglia di mettersi in gioco. I motivi del suo addio con Luigi sembravano evidenti già nello studio di Uomini e Donne. Una convivenza, secondo molti, destinata ad esplodere come poi del resto è stato.















A chiedere un chiarimento sui motivi dell’addio era stata la diretta interessata su sollecitazione dei fan. Poche e stringate parole che però raccontavano tutto. “Ci siamo lasciati a causa di una incompatibilità caratteriale impossibile da colmare” era stata la risposta di Irene Capuano che, nonostante tutto, aveva affermato di non avere alcun rimpianto e tenere con sé con bel ricordo del Mastroianni. “In ogni caso per me resterà sempre Luigi, il gigante buono”. Irene Capuano, dopo la rottura, aveva confermato poi il gossip che la vedeva insieme a un altro uomo dopo la rottura con Luigi.















“Sì, c’è una persona ed è la prima volta che lo confesso. Per ora voglio tenere per me il suo nome. È un ragazzo che avevo incontrato la prima volta alcuni anni fa”. Lui è Christian Galletta con il quale le cose vanno a gonfie vele e sembra proprio che la famiglia si stia allargando. A far insospettire i fan l’ultima foto di Irene Capuano. Un braccio che le copre il ventre, un corpo più rotondo del solito. L’ex corteggiatrice non ha proferito parola sulla cosa eppure in molti si chiedono se la giovane romana sia in dolce attesa.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irene (@irene.capuanoo)



E non è la prima volta che le viene attribuita una gravidanza in corso. Staremo a vedere. Irene Capuano è originaria di Roma e più precisamente di Genzano. Ha preso il diploma ma non ha continuato con gli studi universitari dedicandosi al lavoro prima come segretaria poi nel mondo dell’influencer. E’ una ragazza molto sportiva che ama allenarsi e tenersi in forma. In passato potrebbe aver avuto un flirt, mai confermato, con Luca Salvati cugino di Stefano Laudoni ed ex fidanzato della bella Valentina Vignali.

