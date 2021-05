Un vero e proprio ciclone, anzi due, si sono abbattuti sull’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi, alle prese inizialmente con ascolti non proprio stratosferici, è finito al centro dell’attenzione per alcune ‘dinamiche’ che stanno facendo discutere. E non parliamo degli infortuni, degli abbandoni, delle condizioni in cui i partecipanti sono tenuti a ‘giocare’, al limite della sopravvivenza.

Che non si tratti una vacanza di piacere, un Grande Fratello in spiaggia, lo sanno tutti. E pazienza se le continue litigate tra i vipponi tracimino a volte in situazioni al limite. Suvvia, abbiamo, e avete, visto di peggio. Qui però si parla d’altro. E scendono in campo due vip mica male, due che certi meccanismi li conoscono, o dovrebbero conoscerli, molto bene. Parliamo di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez.















Cosa hanno detto l’ex gieffina e la sorella di Belen? Dopo la puntata di venerdì 14 maggio Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno preso di mira l’Isola dei Famosi. Il motivo? La modella argentina ha voluto esternare tutto il suo disappunto per quanto avvenuto al suo ‘povero’ Ignazio Moser. Ricordate quante dichiarazioni, dettate dalla gelosia, dell’appassionata Cecilia prima dell’approdo del fidanzato sull’Isola? Ebbene, quello era niente.















“Una puntata abbastanza ingiusta” ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram. “Non si è mai visto nella storia dell’Isola dei Famosi che un leader va in nomination. Se fossi stata in loro non avrei fatto nessuna prova… perché se uno spende tutte queste energie e poi va in nomination, bo”. E anche Giulia Salemi le ha fatto eco, stavolta utilizzando il suo profilo Twitter: “Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”.









Ma non basta. Giulia Salemi ha anche criticato un altro aspetto per lei poco chiaro dell’Isola. Riferendosi alla sfida tra Ignazio Moser e Isolde Kostner ha affermato: “Non ho capito il gioco. Squadra Moser cade mentre squadra Isolde rimane in piedi… Vince Moser. Forse stasera sono distratta?”. Insomma Cecilia e Giulia si ritrovano dalla stessa parte, contro l’Isola. E dire che tra le due, recentemente, è sceso anche il gelo visto l’incrocio ‘pericoloso’ con l’ex dell’argentina Francesco Monte e i presunti flirt dell’italo-persiana con Jeremias Rodriguez e Andrea Iannone.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez insieme, è successo dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2021