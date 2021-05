Puntata tutt’altro che semplice per Serena Bortone. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ non è riuscita a mascherare le sue emozioni e ha commentato una bruttissima notizia con la voce praticamente rotta dall’emozione. Ha sfiorato le lacrime nella puntata del 18 maggio, come accaduto comunque a moltissime altre persone del mondo vip. La padrona di casa della trasmissione Rai si è rivolta direttamente ai telespettatori, aprendo completamente il suo cuore. E anche il pubblico si sarà commosso.

Qualche giorno fa a far commuovere tutti ci aveva pensato il giornalista Marino Bartoletti, che alla Bortone aveva annunciato: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma è giusto che si sappia. Questa cosa è venuta fuori alla fine dell’estate 2020 e per fortuna è stata presa in tempo. Però non possiamo sempre essere figli della fortuna, né pensare che le cose accadano solamente agli altri. Devo sicuramente benedire quattro angeli”, aveva poi aggiunto.















Nella prima parte di ‘Oggi è un altro giorno’ Serena Bortone non ha potuto fare altro che soffermarsi sulla scomparsa di Franco Battiato, il cantautore italiano morto a 76 anni al termine di una grave malattia. Le sue parole sono state eloquenti e non hanno bisogno di spiegazioni: “Sono devastata, qui oggi siamo tutti in lutto. Io personalmente sono devastata. Io mi sento di dire una cosa: lui era colto, raffinato, anche imperscrutabile, misterioso, mistico e filosofico”. E poi gli ha fatto un altro complimento.















Serena Bortone ha chiosato così il tema Battiato: “Ma chiunque abbia provato l’amore nella sua vita si sarà sicuramente ritrovato nelle parole de La Cura”. Ha voluto quindi nominare una delle sue canzoni più celebri, ascoltata ancora oggi da milioni di persone. La conduttrice ha poi fatto vedere al suo pubblico diversi filmati riguardanti il Maestro, mentre era intento ad esibirsi nel corso della sua lunga carriera musicale. Non è stato affatto facile riuscire a non piangere di fronte a quei momenti bellissimi.









Franco Battiato è stato anche ricordato, tra gli altri, da Loredana Bertè: “Hai raggiunto Milva in così poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco. Oltre al genio ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre con te: le mie te…e sul volo per Mosca. Condoglianze ai tuoi cari. Con tanto affetto, Loredana”. E ha pubblicato una foto in cui ha rievocato l’intervista di Battiato.

