Sono ormai tantissimi anni che Gemma Galgani e Tina Cipollari si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire.Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davvero tutto e il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza di tutto questo.

Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della padrona di casa o della redazione, ma intanto queste voci stanno diventando molto frequenti. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ci sarebbe dietro queste litigate furibonde tra le due donne. Secondo le ultime indiscrezioni, che ripetiamo sono davvero incredibili, Tina Cipollari e Gemma Galgani non sarebbero rivali a tutti gli effetti. O perlomeno esagererebbero perché avrebbero stretto un accordo segreto.















Per favorire l’aumento della visibilità del programma e per creare maggiore interesse intorno alle dinamiche di ‘Uomini e Donne’, le protagoniste della trasmissione si litigherebbero per finta in modo furente proprio per garantire un successo assicurato al programma di Canale 5. Tutto vero? Per ora né Gemma Galgani né Tina Cipollari parlano.















Quello che è certo è l’ennesimo pianto in diretta della dama piemontese. “Non sono mai stata corrisposta anche con le persone giuste, magari a volte ho fatto scelte sbagliate…Mai sentito dire certe parole d’amore…” ha spiegato Gemma Galgani. L’ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, è tornato a parlare di lei in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e non ci è andato giù leggero. Avevamo lasciato Gemma alle prese con l’ennesima delusione d’amore e ora la ritroviamo più in forma che mai.











“Gemma vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì”. Sempre a Nuovo Tv l’opinionista Tina Cipollari aveva dichiarato di aver creato un mostro, riferendosi proprio alla tanto amata (e odiata) Gemma Galgani. Sembra oramai troppo tardi per rimpiangere il passato, e questo Tina lo sa bene, e lo sa anche Gemma Galgani

