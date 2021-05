Non arrivano buone notizie per Alfonso Signorini, al lavoro per la realizzazione del ‘Grande Fratello Vip 6’, che dovrebbe prendere il via il prossimo mese di settembre. Non sappiamo quanto durerà stavolta il reality show, dopo il record della scorsa edizione vinta da Tommaso Zorzi. Difficile immaginare un nuovo percorso simile, anche perché gli ex concorrenti sono giunti al termine dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia molto stanchi e indeboliti a causa della prolungata ‘reclusione’.

In questi giorni stanno comunque circolando delle prime indiscrezioni sui nomi dei possibili nuovi protagonisti del programma. Ma il padrone di casa ha già ricevuto un pesantissimo doppio no, che non gli avrà fatto molto piacere. Due super vip hanno infatti deciso di uscire allo scoperto ufficialmente e di rispedire al mittente le voci sul loro conto. Non sappiamo come avrà reagito il presentatore Mediaset, il quale comunque non aveva fatto cenni ufficiali in merito a questi due nomi in questione.















Ci sono stati dei nomi usciti a galla e che al momento hanno preferito non smentire e nemmeno confermare questi rumor e ci riferiamo a Loredana Lecciso, Paola Caruso e Andrea Iannone. Poi però ci sono stati due personaggi, in particolare un grande attore ed una bravissima artista, che hanno accolto non proprio favorevolmente l’ipotesi dell’approdo nella trasmissione. E per questa ragione, per porre fine a indiscrezioni che stavano diventando sempre più frequenti, hanno commentato ufficialmente.















Il primo a smentire è stato Gabriel Garko: “Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso per smentire la notizia che parteciperò al Grande Fratello e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo. Baci a tutti”. Poi è stata la volta di Anna Oxa: “Il 21 dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF Vip scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma”.









Anna Oxa ha concluso: “Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6”. Dunque, entrambi non varcheranno la porta rossa del reality show. Alfonso Signorini dovrà dunque lavorare ancora più alacremente per trovare entro l’estate tutti i concorrenti del nuovo appuntamento. Non resta dunque che aspettare ancora qualche settimana o al più tardi qualche mese per avere il quadro delineato.

