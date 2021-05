Accuse pesantissime e critiche quasi senza precedenti nei confronti di Fariba Tehrani. A ‘L’Isola dei Famosi’ la mamma di Giulia Salemi non sta quindi vivendo un periodo d’oro, anzi, una delle naufraghe ha deciso di puntare il dito contro di lei. Dopo la puntata andata in onda il 17 maggio, gli animi in Honduras non sono sereni e la concorrente è finita nel mirino per alcuni comportamenti ritenuti non idonei. Il gesto di Fariba non è passato inosservato e la compagna di avventura si è infuriata.

La Tehrani ha tra l’altro ricevuto un provvedimento ‘per direttissima’ per aver violato il regolamento del reality, da qui la punizione. La scorsa puntata quando Emanuela Tittocchia è stata eliminata Fariba le ha sussurrato all’orecchio della presenza di un’altra Isola rompendo così la promessa fatta a Ilary di mantenere il segreto della presenza di Playa Imboscada. Ma le brutte notizie non sono finite durante l’appuntamento in diretta su Canale 5. Nel daytime del 18 maggio è emerso qualcosa di più serio.















Fariba Tehrani ha avuto un atteggiamento considerato ambiguo nei confronti di Rosaria Cannavò. Per questo motivo quest’ultima non l’ha assolutamente perdonata: “Mi ha mandata fuori di testa, mi dice sempre quanto sono carina e poi mi ha nominata”. Quindi, stando a quanto detto, la donna non sarebbe stata coerente. Infatti, prima della puntata si sarebbe lasciata andare a considerazioni molto gentili nei suoi confronti, ma poi le ha girato completamente la faccia.















Rosaria Cannavò ha ancora affermato a proposito di Fariba Tehrani: “Lei è una di quelle persone che viene sempre vicina e che mi ha detto che non mi avrebbe mai votata, poi invece mi ha pugnalata”. Una delusione atroce per la naufraga, che non si sarebbe aspettata una situazione simile. Poi parlando con gli altri protagonisti del reality show ha anche spiegato i motivi della nomination a Miryea Stabile: “Per me è davvero una banderuola, non posso che dare ragione ad Angela Melillo”.









Intanto, ha parlato Emanuele Tittocchia dopo la sua uscita di scena a ‘L’Isola dei Famosi’: “Ci siamo divertiti tanto, abbiamo giocato e ci siamo scambiati affetto. Ho fatto tutto quello che mi andava di fare, ho detto tutto quello che mi passava in testa. Ho usato l’ironia e la provocazione per stimolare anche chi ha sempre avuto difficoltà ad esporsi. Molti hanno riso con me, altri non hanno capito e si sono alterati, ma la mia unica pretesa è quella di essere onesta con me stessa”.

