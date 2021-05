Aka7even e Rudy Zerbi, è successo subito dopo la finale di Amici. Il prof non si trattiene e lo racconta a tutti

Amici è terminato con la finale dello scorso sabato. Giulia Stabile si è aggiudicata il talent battendo nella finalissima Sangiovanni, il suo fidanzato conosciuto proprio durante questa edizione. Ma tutti i cantanti che sono arrivati alla serata finale hanno buone possibilità di avere un futuro radioso davanti a loro. Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi hanno già firmato dei contratti con le più famose case discografiche e i loro pezzi stanno andando benone in classifica.

Basta guardare la top 50 di ITunes Italy: infatti ai primi due posti ci sono i finalisti del talent condotto da Maria De Filippi: primo posto per Sangiovanni con Malibù, secondo per Aka7even con Loca. Nel complesso i 3 ex alunni di Amici 20 occupano 15 posizioni su 50, numeri che aumentano ulteriormente se si includono artisti delle passate edizioni. In classifica infatti ci sono anche cantanti come Alessandra Amoroso e Simonetta Spiri.















Aka7even ha vinto il disco d’oro con il singolo “Mi manchi”. La Sony Music ha messo gli occhi sul cantante, all’anagrafe Luca Marzano, 20 anni originario di Vico Equense, Napoli. Nel 2017 prova ad entrare a X Factor, ma è nella scuola di Amici che trova la chiave per esprimere al meglio il suo talento. Dopo un duetto di successo con Biondo, “Coco”, Luca Marzano emerge prima con il suo singolo “Yellow”, poi con l’inedito “Mi manchi”.















Ora che il talent è finito, è arrivato il tempo dei complimenti. Ad Aka7even sono arrivati da Rudy Zerbi: tra i due il rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi con il cantante che spesso si è lamentato per il trattamento ricevuto dal prof e quest’ultimo che non ha risparmiato critiche e consigli al giovane allievo. Ma adesso sono tutti più rilassati a Aka7even ha voluto che Zerbi facesse una diretta insieme a lui. Durante la live il discografico ha fatto diversi complimenti ad Aka7even ed ha rivelato che quello che il cantante gli ha detto subito dopo la finale.









“Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale. Quello che mi hai detto dopo il programma mi ha dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo. Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare – certe, non tutte – a crescere io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio. Ti mando un grosso abbraccio e ti faccio il mio in bocca al lupo”.

