L’esperienza di Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi è finita. Dopo essere stata eliminata, infatti, l’attrice e conduttrice tv non ha accettato la proposta di Ilary Blasi di rimanere nel reality su Playa Imboscadissima. E così niente più discussioni per il cibo, niente più situazioni estreme, giochi di ruolo o strategie per sopravvivere nella giunga. Il ritorno alla vita di tutti i giorni può essere traumatico per qualcuno, ma certo in questo caso ritrovare i propri affetti e soprattutto le proprie zone di comfort sono una vera liberazione.

Certo si perde anche il contatto con persone con le quali, comunque sia andata a finire, sono stati condivisi momenti indimenticabili. E così Emanuela ha voluto salutare questa particolare esperienza con un lungo post su Instagram. Parole con le quali l’attrice ha voluto ripercorrere le tappe più emozionanti del suo percorso sull’Isola. “Buongiorno a tutti amici ❤ – fa sapere – sono tornata in Italia”.















Nel post Emanuela Tittocchia ha pubblicato una foto in cui compare tra due naufraghi: “In questa foto – spiega l’attrice – sono tra due persone che amo molto Awed e Rosaria Cannavò. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo giocato e ci siamo scambiati affetto. Ho fatto tutto quello che mi andava di fare, ho detto tutto quello che mi passava in testa. Ho usato l’ironia e la provocazione per stimolare anche chi ha sempre avuto difficoltà ad esporsi”.















Emanuela Tittocchia ha voluto sottolineare il perché ha avuto certi atteggiamenti e le reazioni dei naufraghi, non sempre positive: “Molti hanno riso con me, altri non hanno capito e si sono alterati, ma la mia unica pretesa è quella di essere onesta con me stessa, piacermi e divertirmi. Ho solo un grande rimpianto che mi avrebbe permesso di essere ancora là, ma non è tempo di dirlo. Quando lo dirò capirete tante cose……..”.









L’attrice non rivela a cosa si riferisce e conclude: “Grazie con il cuore a tutti quelli che mi hanno sostenuta!”. Certo non sono mancate le discussioni. Anche ‘provocate’ da Emanuela, come lei stessa confessa: “Ho fatto tutto quello che mi andava di fare, ho detto tutto quello che mi passava in testa”. Parole forti e incomprensioni hanno caratterizzato il suo approccio con Roberto Ciufoli e Isolde Kostner, ad esempio. Ma si sa, non si può piacere a tutti. Nella vita reale, così come nei reality…

