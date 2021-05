“C’è il suo nome”. Martina Miliddi, il dopo Amici è ‘boom’. Torna in tv, ma che sorpresa

Martina Miliddi, 20 anni, originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, è stata una delle alunne più discusse della scuola dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile, battendo in finale il fidanzato, il cantante Sangiovanni. Insieme a Rosa Di Grazia, la ballerina sarda è stata la preda preferita della professoressa Alessandra Celentano, che nel corso della trasmissione non ha mai mancato di fare critiche sul suo modo di danzare.

Martina ha raccontato che ha iniziato ad appassionarsi alla danza quando insieme al padre, scomparso in un incidente quando aveva 10 anni, guardava le veline di Striscia la Notizia. “Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui”, ha raccontato la giovane ballerina.















Martina Miliddi in tv dopo Amici 20

Ai casting del talent ha portato una coreografia che le ha fatto conquistare il banco della scuola di Maria De Filippi. E anche se la professoressa Alessandra Celentano, sempre molto severa nel suo campo, non era dello stesso avviso, la nuova professoressa Lorella Cuccarini ha deciso di darle un suo banco e la ballerina è arrivata fino al serale.















Nella puntata del 18 aprile la ballerina ha perso la sfida diretta con Deddy (arrivato in finale) e al momento dell’eliminazione ha voluto ricordare il padre morto: “Io ballo grazie a mio padre, vorrei che avesse visto dove sono arrivata”. Poi i ringraziamenti a Maria De Filippi, che in questa edizione è stata particolarmente vicina agli alunni della sua scuola: “Ti volevo ringraziare di tutto, dell’opportunità, è stata un’esperienza incredibile”. Dopo l’uscita la Miliddi è tornata alla vita di tutti i giorni e ha ripreso a ballare, ma secondo le indiscrezioni di Nuovo Tv all’orizzonte potrebbe esserci una nuova avventura.









Pare che tra le favorite ad entrare nella casa della prossima edizione del Grande Fratello potrebbe esserci proprio la ballerina sarda. Mancano ancora quattro mesi all’inizio del reality show, ma i rumor del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha spifferato il suo nome. E non solo, tra i nomi c’è anche quello di Arisa, che in questa edizione di Amici è stata una delle professoresse di canto.

