Mediaset è al lavoro per i palinsesti della prossima stagione 2021/2022. In attesa delle ufficilità su programmi e conduttori iniziano a circolare le prime indiscrezione su quello che vedremo in onda sulle reti del Biscione. La nuova stagione tv incombe e saranno diversi i volti nuovi che faranno compagnia ai telespettatori. In arrivo ci sono Elisa Isoardi, Adriana Volpe ed Enrico Papi.

Quest’ultimo è stato confermato alla conduzione di Scherzi a Parte che si sta registrando in queste settimane e la messa in onda è prevista per il prossimo anno. Per quanto riguarda i due ex volti della Rai non ci sono conferme. Elisa Isoardi è reduce dall’esperienza all’Isola dei famosi e, come scrive Il Messaggero, non sarà Mattino 5 la destinazione della ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’. Per l’ex naufraga ci sarebbe un’altra possibilità: stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, la potremmo vedere al timone di un programma tutto nuovo, Mattino 5 weekend.















Attualmente Adriana Volpe è impegnata su TV8 alla conduzione di Ogni Mattina, ma non brilla negli ascolti. La novità di Tv8, che faceva ben promettere anche per l’arrivo di Adriana alla sua guida, non si è mai rivelata quel successo che tutti speravano. Tanto che, proprio di recente, l’emittente ha deciso di tagliare lo show riducendone la durata ad appena due ore e apportando modifiche importanti.















L’ex spalla di Giancarlo Magalli ha già messo piede a Mediaset partecipando al GF Vip e l’esperienza mattutina le serve come palestra per misurarsi con un programma che va in onda ogni giorno. Secondo il settimanale NuovoTv, la Volpe potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio con un nuovo programma, oltre a diventare opinionista della sesta edizione del GF Vip. Un nuovo show sotto il cappello dell’intrattenimento e non della testata giornalistica di Mediaset in onda prima di Barbara d’Urso.









Per quanto riguarda Barbara D’Urso sarebbe stata confermata con tutti i suoi programmi, ma Domenica Live potrebbe essere accorciata di nuovo. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti afferma che a sfidare Domenica In di Mara Venier dovrebbe essere Adriana Volpe: successivamente passerà la linea a Domenica Live di Barbara d’Urso. Si tratta di una ipotesi che stuzzica molti i vertici Mediaset. La nuova versione dello show – allungata e originale – non sta fruttando in termini di ascolti. Infatti sta perdendo il confronto diretto sia con Domenica In di Mara Venier che con Francesca Fialdini al timone di Da noi… A ruota libera.

“Perché uso lo smalto”. Sangiovanni, i suoi look ad Amici non sono mai passati inosservati e oggi spiega il motivo