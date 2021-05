Amici 20 si è concluso. Un talent che non invecchia, capace di fare il pieno di ascolti anche dopo anni. La finale di sabato scorso è stata la più vista dal 2016, segno che il programma è vivo e in piena salute. Merito soprattutto di Maria De Filippi, incredibile padrona di casa. Merito anche degli allievi, giudici e maestri che hanno saputo tenere alta l’attenzione del pubblico da casa. Alla fine la vittoria è andata a Giulia Stabile.

Sfida dopo sfida, la ballerina si è lasciata apprezzare da tutti non solo per le sue attitudini, ma anche per un carattere timido ma con una grinta da leonessa. Giulia Stabile, poco dopo la vittoria del talent show, ha rilasciato diverse interviste, tra cui quella per Fanpage.it, durante la quale ha ammesso: “Sono un’altra persona, ho iniziato a credere davvero in me”, tutto grazie al suo percorso intrapreso tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. Una crescita professionale ma anche personale, che la ballerina di Amici 20 aveva raccontato senza filtri.















Ora a parlare dell’esperienza appena conclusa è Lorella Cuccarini. Volto amatissimo di Amici 20. La ballerina e conduttrice lo ha fatto sulle colonne di Tv, sorrisi e canzoni. Per prima cosa ha parlato degli allievi “trovare un equilibrio tra la serietà e l’empatia non è stato facile ma credo di esserci riuscita”, puntualizza con orgoglio.















Poi è passata a parlare dei colleghi di Amici 20. La Cuccarini infatti racconta che con Arisa è nata un’amicizia importante. “Abbiamo parlato di tante cose, anche private”. Invece con Alessandra Celentano ci sono state scintille. E qui arrivano le parole a sorpresa: “Siamo più simili di quanto si possa immaginare. dietro le quinte ci vogliamo bene. Entrambe abbiamofatto di anni di sacrifici, lavoro alla sbarra, gavetta”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)



Dietro alle liti, che liti non erano visto che dietro le quinte c’erano sorrisi e abbracci, due modi diversi di vedere la danza. “Alessandra ha la visione accademica-classica della danza, mentre io ricordo che da giovanissima a New York mi entusiasmavo a vedere pure i ballerini di strada a Times Square. Abbiamo punti di vista diversi e siamo coerenti con noi stesse”, spiega Lorella. Di cui tutti chiedono il bis dopo Amici 20. Per ora nessuna conferma, ma la porta resta più che aperta.

Ti potrebbe interessare: Sangiovanni, la notizia dopo Amici 20 e il gesto di Giulia Stabile è immediato: “Fiera di te”