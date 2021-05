È successo qualcosa di davvero curioso durante l’ultima puntata de L’Eredità, il programma di Flavio Insinna in onda su Rai 1. Flavio Insinna, il padrone di casa, ha letto una lettera molto bella, arrivata alla redazione, che ha fatto ridere un po’ tutti. La missiva di “una famiglia disperata”, così come afferma Insinna, scherzando e introducendo le parole messe nero su bianco.

Ci troviamo durante l’anteprima del programma, il momento che si prende Flavio Insinna per leggere alcune missive dei suoi giovani fan. Ed eccolo il conduttore che presenta questa “lettera fantastica”, così come aggiunge Flavio Insinna. Si parla di Lorenzo, un bambino di sette anni che, spiegano i genitori, “ci costringe ogni giorno, festivi inclusi ad inscenare le puntate con tanto di stacchetto musicale, professoresse, messaggi promozionali”. Insinna, con ironia, commenta: “Ah, pure la pubblicità”. Dunque, afferma scherzando: “È una famiglia disperata”.















Flavio Insinna poi afferma che per fortuna la famiglia di Lorenzo fa anche cenno, fortunatamente, al gioco finale, quello della Ghigliottina: “Da mesi ormai trascorriamo le serate insieme ai suoi pupazzi di peluche che rappresentano i concorrenti, le parole, le sfide. C’è tutto”. E ancora, la famiglia spiega che non sono andati a buon fine i tentativi di distogliere Lorenzo dalla trasmissione.















Infatti il piccolino passa “i suoi pomeriggi scrivendo pure la sceneggiatura e le domande che ci aspettano puntali dopo cena”. “Resistete”, conclude scherzando Flavio Insinna. Nel frattempo è Marco il campione de L’Eredità. Dopo la scelta delle cinque parole Marco, campione in carica, è rimasto con 105 mila euro. Le cinque parole sono invito, usare, principio, guida, giotto.









Marco, sollecitato da Flavio Insinna, spiega il collegamento logico che lo ha portato a sceglie la sua parola chiave mentre da casa tutti i “ghigliottinatori” e “ghigliottinatrici” si sfidano con i messaggi e sui social. “Si è piantata in testa una parola e non sono riuscito a toglierla”. La parola scelta dal concorrente è dunque è nozze. “L’ho tirata un po’ troppo per i capelli”. “Ti dai già il voto”, sospira Insinna. Invece la parola chiave era prudenza.

