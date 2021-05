Questa Isola dei Famosi è iniziata tra le gaffe più svariate a cura dell’amatissima conduttrice Ilary Blasi. Tra scoppiettanti puntate e appuntamenti un po’ mosci, il reality ha subito solo qualche battuta d’arresto a causa dello share. Per l’appunto, anche l’ultima puntata andata in onda lunedì 17 maggio, ha visto un ulteriore calo in termini di ascolti.

Tra litigi vari e scenate da veri voltagabbana, la 18esima puntata si è chiusa regalando qualche emozione in più del solito, soprattutto grazie agli ex pupi Miryea Stabile e Matteo Diamante. Focalizzandoci invece sugli opinionisti, l’attenzione questa volta non può che posarsi su Iva Zanicchi e sulla sua immensa gaffe.















Si è parlato tanto all’Isola dei Famosi dell’eccessiva magrezza raggiunta dai naufraghi nel corso del reality. Iva Zanicchi, allacciandosi a questo discorso, ha involontariamente alzato un polverone su cui i social hanno come sempre giocato un ruolo da protagonisti fungendo da cassa di risonanza. Ecco cos’ha detto l’opinionista del reality show di Ilary Blasi, senza peli sulla lingua e senza alcuna remora nel pronunciare la frase incriminata.























Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola, è stato mostrata una clip nella quale si è fatto un resoconto di quanto fossero dimagriti i vari concorrenti del reality. Alcuni hanno perso veramente molto peso, tanto da dimagrire di quasi 20 kg. Proprio a quel punto Ilary Blasi ha domandato alla Zanicchi di fare un commento su quanto siano magri i vari naufraghi: “Iva, hai visto? Sono dimagriti tutti. Secondo te chi è migliorato?”

Probabilmente innocentemente, Iva Zanicchi ha commentato: “Non stanno male. Più magri si è, meglio si sta. Io non so, non ho più l’età, ma il prossimo anno l’unico modo per dimagrire è andare all’Isola. Ci sto facendo un pensiero”. Inutile dire che in seguito alle parole di Iva Zanicchi sul web è scoppiata una nuova polemica. In molti hanno calcato la mano sulla negatività del messaggio, specie per chi soffre di disturbi alimentari.

