“Perché uso lo smalto”. Sangiovanni, i suoi look ad Amici non sono mai passati inosservati e oggi spiega il motivo

Giulia Stabile è la nuova vincitrice dell’edizione numero 20 di ‘Amici’ conclusa sabato 15 maggio. Un successo straordinario per la giovane, che è riuscita a sconfiggere il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, per tutti il favorito alla vittoria dell’edizione 2021.

Il cantante ha fatto il pieno di premi e dopo aver concluso la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, ha ricevuto una notizia bellissima. La notizia è arrivata direttamente dal cantante con una storia pubblicata sul social network Instagram. Sangiovanni ha scritto su Instagram: “Lady doppio platino”. Dunque, una delle sue canzoni più famose, appunto ‘Lady’, è riuscita ad ottenere il doppio disco di platino. Il cantante è ormai già lanciato nel mondo della musica e per lui si prefigura un futuro ricco di successi. I suoi inediti sono tra i più venduti, fin dall’esordio con “Gucci Bag”, passando poi “Malibù” e “Tutta la notte”, il singolo “Lady” è un altro grandissimo successo di vendite.















La casa discografica Sugar, ha annunciato di aver firmato un contratto con Sangiovanni, entrato ufficialmente nella scuderia. “18 anni appena compiuti, un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su @spotifyitaly. – si legge nel post della casa discografica – La sua “lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100. Siamo felici di annunciare che @sangiovanni è ufficialmente un artista del roster @sugarmusicofficial. Nelle prossime settimane ci saranno tante novità, continuate a seguirci nelle stories per gli aggiornamenti su tutti i nostri artisti! Intanto auguriamo buona fortuna a @sangiovanni per le ultime due puntate del serale di @amiciufficiale”.















In una intervista rilasciata a Il Messaggero, Sangiovanni ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione appena conclusa. “Sì: era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta. Quando siamo rimasti solo noi due non importava che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi. […] È una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un messaggio potente. È un esempio. Dentro Amici ci siamo fatti forza a vicenda”.









Durante l’esperienza ad Amici Sangiovanni ha mostrato non solo di avere talento ma anche di avere stile tutto suo, compreso l’uso dello smalto e nell’intervista rilasciata al quotidiano ha spiegato la sua scelta, che non è dettata semplicemente da un vezzo estetico: “Voglio aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità e discorsi sul genere, ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”, ha spiegato il secondo classificato ad Amici 20 e vincitore della categoria canto.

