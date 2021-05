“Devi tornare in Italia”. Isola dei famosi, nessuno crede alle proprie orecchie. L’annuncio di Ilary Blasi: “Ma siete sicuri?”

È successo davvero un po’ di tutto durante l’ultima puntata de L’isola dei famosi: Roberto Ciufoli dopo aver perso la sfida al televoto contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli è approdato a Playa Imboscadissima. Ciufoli, contro il dire di tutti, ha accettato di rimanere nella nuova isola e di conseguenza è stato aperto un televoto flash tra lui Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. A perdere è stata proprio Francesca Lodo, che dopo l’eliminazione e riferendosi alla sua permanenza a Playa Imboscadissima ha detto: “Stando qua ho fatto davvero la naufraga”.

Francesca Lodo è stata una di quelle che si è davvero divertita e ancora una volta ha fatto sapere a tutti la sua felicità per aver trascorso dei giorni piacevoli a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti, non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex letterina nel nuovo appuntamento serale del reality show ha avuto la peggio al televoto, quando ha sfidato l’eliminato Roberto Ciufoli e Beatrice.















Tuttavia, dopo aver appreso di dover concludere la sua esperienza in Honduras, la showgirl sarda Francesca ha affermato: “Volevo ringraziarvi per questa opportunità”. E ancora, poco dopo, Francesca Lodo sempre riferendosi ai giorni che ha avuto modo di passare a Playa Imboscadissima in compagnia di Beatrice Marchetti ha detto: “Torno a casa molto felice”.















Poi ha detto: “Sono contenta di aver fatto questo programma”. Insomma, una bella esperienza quella di Francesca Lodo all’Siola dei famosi. La giovane ha detto di essere contenta che sia rimasto in gioco Roberto Ciufoli è salita sulla barca, venendo salutata anche dalla conduttrice Ilary Blasi.









La padrona di casa non vede l’ora di incontrare la ex collega nel programma per farsi raccontare cosa è successo davvero e come si senta: “Ti aspettiamo qui in studio a Milano, buon viaggio e buon ritorno”. Ora non ci aspetta che attendere qualche settimana e vederla in studio da Ilary.

Ti potrebbe anche interessare: “Me ne vado, basta”. Isola dei famosi, scintille in studio tra Ilary Blasi e Akash Kumar: “Non c’è rispetto!”