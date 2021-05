La finale di ‘Amici 20’ ha permesso a Giulia Stabile di trionfare e di portarsi a casa 150 mila euro di montepremi. Tra i finalisti del talent show di Maria De Filippi c’era anche il cantante Aka7even, che ha vissuto momenti altalenanti durante il suo percorso. Infatti, ha raggiunto inizialmente livelli altissimi e complimenti unanimi, poi è stato criticato non poco per alcune sue performance non eccezionali. A puntare il dito contro di lui Rudy Zerbi, ma in alcune occasioni anche Anna Pettinelli.

I telespettatori speravano comunque di sapere qualcosa in più anche sulla relazione che c’è stata tra il giovane e Martina Miliddi. Durante una diretta sul social network Instagram, l’allievo ha voluto dire la sua e ha finalmente fatto chiarezza in maniera definitiva. Non è stato comunque l’unico tema toccato, visto che si è soffermato anche su Tancredi e sul successo di Giulia. Ma evidentemente sono state le sue dichiarazioni sulla ballerina Martina ad aver catalizzato tutta l’attenzione del popolo del web.















Queste le sue parole sulla vincitrice del programma di Maria De Filippi: “Non sono dispiaciuto per essere uscito sconfitto, me lo aspettavo. Io stimo davvero tanto Sangiovanni e merita la vittoria di categoria. Ci sono state tante persone che mi hanno seguito da casa, ma sono assolutamente felice che abbia vinto Giulia, una vittoria più che meritata. Tancredi? Avete presente marito e moglie? Noi siamo così. Ho visto che sono uscite certe cose, rispetto al fatto che ci fossimo addirittura innamorati”.















Aka7even ha detto ancora su Tancredi: “Siamo entrambi eterosessuali, ma tra noi c’è un rapporto tipo marito e moglie. Amore e odio puro, è per me una persona speciale, di una sensibilità come pochi. Mi è stato molto vicino e siamo i nuovi Sandra e Raimondo”. Poi su Martina Miliddi: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? Ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”. Doccia fredda per chi sperava ancora in un improvviso riavvicinamento.









Sulla vittoria di Giulia Stabile non sono mancate le polemiche. Ieri Rita Pavone aveva sottolineato mancanza di equità di giudizio. Oggi è la volta di Fabrizio Prolli, che nel corso di una diretta Instagram ha voluto dire la sua sulla finale di Amici 20. “Io sono un fan di Aka7even, per me avrebbe dovuto vincere lui il girone del canto. Un po’ me l’aspettavo che non avrebbe vinto completamente lui, ma lo desideravo”.

