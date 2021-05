Luca Argentero ha fatto un annuncio che sta facendo esplodere di gioia praticamente tutti. Ha pubblicato non solo una didascalia molto interessante, ma anche un paio di foto che hanno fatto impazzire. Il bravissimo attore è seguitissimo da milioni di italiani in televisione, però anche sui social network lo seguono con grande costanza. Questa notizia era nell’aria, ma lui ha voluto confermarla a tutti gli effetti con degli scatti eloquenti, che non hanno molto bisogno di spiegazioni.

Circa un mese fa ha compiuto 43 anni. Li ha festeggiati circondato dall’affetto e dall’amore della compagna e mamma di sua figlia Cristina Marino. Con oltre un milione e 800mila seguaci l’attore, che è molto attivo su Instagram, non poteva perdere questa occasione. E così ha stupito i suoi fan con uno scatto dolcissimo, la foto della sua piccola creatura che indossava una simpatica tutina. Davvero miglior regalo non poteva esserci per lui. Ma vediamo adesso cosa ha postato sul social.















Luca Argentero è pronto per la nuova stagione televisiva di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. A quanto pare le nuove puntate saranno mandate in onda tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2022. Non c’è dunque ancora una data esatta, ma c’è già grande trepidazione nel pubblico Rai. Lui intanto ha mostrato alcune foto proprio dal set, infatti sono ricominciate le riprese. Ha semplicemente scritto: “Doc is back!”. Un ritorno in grande stile, che ha fatto scatenare migliaia e migliaia di suoi ammiratori.















Tra migliaia di messaggi dei fan, questi sono stati i più significativi: “Non vediamo l’ora di apprezzarti”, “Ti aspettiamo Luca”, “Un sogno che si avvera, bellissimo”, “Scusate, ma sono proprio emozionata”, “Eccoci dottor Fanti”. E poi ancora: “Siamo pronti”, “E niente, Andrea Fanti ci mancava eccome. In bocca al lupo e buon lavoro, non vediamo l’ora di rivederti”. Dunque, solo acclamazioni per Luca Argentero e il suo personaggio della fiction. Si prospetta un’altra stagione di successo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Come noto da tempo nei nuovi episodi si parlerà anche della pandemia da Coronavirus, culto praticamente ormai diffusissimo tra le serie tv mandate in onda in questi mesi. Preparate i fazzoletti perché ci saranno uscite di scena clamorose, fa sapere Bubino. Di chi si tratta? Al momento non è chiaro. Un nuovo ingresso assolutamente in veste principale nel cast è Giusy Buscemi, ma ci si aspettano altre novità. Non resta che attendere.

“Ma sei bellissima!!!”. Elenoire Casalegno, il cambio look fa subito colpo: è boom di like