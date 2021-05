Amici 20, la vincitrice di questa seguitissima edizione è Giulia Stabile. Il trionfo della ballerina, che si contendeva il titolo con il collega Alessandro Cavallo e i cantanti Deddy, Aka7even e Sangiovanni che è anche il suo fidanzato, è avvenuto sabato sera, nel corso della puntata che ha registrato un vero boom di ascolti.

Calato il sipario su Amici 20, i protagonisti si sono riappropriati dei loro cellulari e dunque dei proprio account social e molti si aspettavano di rivedere subito insieme Deddy e Rosa, ma così non è stato. Non solo. I fan di questa coppia sbocciata nella scuola più famosa della tv attendevano con grande ansia che la ballerina scrivesse qualcosa per lui sui social sia durante che dopo la finale del programma.















Deddy e Rosa lasciati dopo Amici 20: i dubbi dei fan

Niente di niente. Anche lui, all’anagrafe Dennis Rizzi, non ha menzionato Rosa Di Grazia nel suo primo post. Il primo pensiero è stato verso i suoi sostenitori che in questi lunghi mesi l’hanno supportato. Poi ha fatto uno splendido annuncio anche se non ha svelato troppi dettagli: “Corro ad abbracciare la mia famiglia, perché da domani si riparte”, ha scritto Deddy a corredo di questa la foto che lo ritrae felice e sorridente.















Tornando alla sua storia con Rosa, questo silenzio da entrambe le parti ha spinto alcuni utenti a pensare che magari le cose tra i due allievi sono rimaste in stand by e che una volta usciti hanno deciso di mettere fine alla loro relazione nata ad Amici. Non solo, infatti, lei non ha scritto nulla su Deddy durante la finalissima ma poche ore prima nemmeno lui l’ha menzionata durante l’intervista concessa a Verissimo.









Anche più tardi, quando Deddy ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Witty Tv, nemmeno una parola sulla ballerina: l’ex allievo di Rudy Zerbi si è detto felice e incredulo di essere arrivato alla finale e rivelato che la prima cosa sarebbe stata quella di tornare da mamma e papà. Si sono quindi lasciati Rosa e Deddy? Ovviamente, si tratta solo di supposizioni visto che i due diretti interessati non hanno confermato né smentito ma la voce della rottura ha già preso il largo.

