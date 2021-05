Alfonso Signorini ha condotto l’edizione più lunga del ‘Grande Fratello Vip’, che è stata vinta meritatamente da Tommaso Zorzi. Grazie a lui, l’influencer 26enne è riuscito a lanciarsi definitivamente nel mondo della televisione e a raggiungere importanti traguardi professionali. Ma ha garantito anche un futuro positivo ad altri ex gieffini come Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Stefania Orlando. Però tutti hanno notato una cosa che riguarda precisamente proprio il conduttore di Canale 5.

Da quando le luci della Casa più spiata d’Italia si sono spente, è completamente sparito dai radar. Non è più apparso nel piccolo schermo e in molti sono rimasti sorpresi da questa situazione. Certo, ciò che si sapeva è che fosse al lavoro già per organizzare il ‘GF Vip 6’, infatti starebbe già contattando i papabili nuovi concorrenti. Ma adesso è stato il diretto interessato a rompere il silenzio e ha finalmente svelato il motivo che lo ha indotto ad allontanarsi momentaneamente dalla tv.















Alfonso Signorini non è quindi stato protagonista né in veste di presentatore né di ospite in trasmissioni di colleghi Mediaset in quest’ultimo periodo. C’era stato un pizzico di preoccupazione e adesso lui ha voluto fare chiarezza, nella speranza che possano cessare tutte le voci. In particolare il settimanale ‘Chi’, diretto proprio dall’uomo, ha ricevuto una lettera di una fan che chiedeva lumi sulla sua assenza dal piccolo schermo. Alfonso ha quindi risposto in prima persona alla signora, puntualizzando tutto.















Alfonso Signorini, che a settembre condurrà nuovamente il ‘Grande Fratello Vip’, ha dunque rivelato: “Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente”. Ha quindi deciso di non farsi vedere ancora davanti alle telecamere per concentrarsi sulla sua intimità. Ma tra qualche mese tornerà più forte di prima.









Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini sono stati beccati in flagrante, in compagnia del terzo moschettiere Gabriele Parpiglia. Il vincitore del GF Vip 5, nonché opinionista dell’Isola dei Famosi 15, e il direttore di Chi con il giornalista hanno fatto una reunion che ha un po’ spiazzato. In arrivo una collaborazione tra loro tre? Non ci sono state conferme, ma tutto è decisamente possibile nel mondo imprevedibile della televisione.

