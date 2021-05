Manca pochissimo all’appuntamento con l’Isola dei Famosi. Situazione sempre più tesa e schemi ormai saltati. Tra naufraghi sono in nomination: si tratta di Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. I tre concorrenti si trovano attualmente al televoto e, da venerdì scorso, i telespettatori hanno avuto modo di votare con le modalità di voto messe a disposizione dal programma.

Stando agli ultimi sondaggi Ignazio Moser e Roberto Ciufoli sono in testa, mentre leggermente staccato sembra essere Andrea Cerioli che, però, vanta una buona notorietà tra il pubblico per le sue passate esperienze a Uomini e Donne e al Grande Fratello. Anche gli altri due sono molto forti, per questo l’eliminazione è ancora tutta in bilico. Attenzioni non solo per i concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma riflettori puntati anche su Ilary Blasi, al centro del dibattito dei fan.















Nel nuovo numero di Nuovo, una fan amareggiata ha fatto notare che la colpa della scarsa riuscita de L’Isola dei Famosi potrebbe ricercarsi anche nella netta differenza di conduzione tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. “Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Quindi ridateci Alessia Marcuzzi”, scrive una lettrice.















Maurizio Costanzo ha deciso di difendere l’operato della presentatrice romana, ammettendo: “Alessia Marcuzzi è molto brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola. Ilary Blasi sta facendo un ottimo lavoro secondo me. Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta sta andando bene con questa conduzione”.









Intanto sull’Isola dei Famosi è bagarre. Andrea Cerioli ha avuto da ridire su Valentina per avere cambiato all’ultimo la sua nomination, mentre la donna ha ribattuto che è un suo diritto fare quello che ritiene più opportuni, anche cambiare idea su chi nominare. Il rapporto tra i due si è infranto. In un confessionale la Persia ha ammesso di avere avuto un mancamento. Un mix di fame, stanchezza e stress che ha portato la naufraga a un cedimento fisico. Immediato è stato l’intervento dei medici sul posto che l’hanno aiutata a riprendersi.

