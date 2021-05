“Sempre al tuo fianco”. Deddy, dopo Amici la bella sorpresa: il messaggio arriva dall’interno della scuola più famosa della tv

Alla finale di Amici sono arrivati in cinque: tre cantanti (Aka7even, Deddy e Sangiovanni) e due ballerini (Giulia Stabile e Alessandro). Alla fine è stata Giulia ad aggiudicarsi l’edizione 2021 del talent condotto da Maria De Filippi. Una puntata piena di emozioni che si è conclusa con il trionfo della ballerina che nella finalissima ha battuto Sangiovanni (i due sono fidanzati). La gioia della ragazza è stata incontenibile ed anche il cantante, che ha vinto tanti premi, è stato felicissimo del suo trionfo.

Se l’è giocata fino alla fine anche Deddy, uno dei tre cantanti arrivati alla finale. Il ragazzo di Settimo Torinese, 18 anni, ha accarezzato a lungo il sogno di alzare al cielo il trofeo. Deddy però lascia il programma con un contratto discografico in tasca con Warner, un disco d’oro e una serie di appuntamenti già fissati per incontrare le fan di tutta Italia che hanno tifato per lui.















Deddy è un talento genuino e sincero, lo scorso sabato sera si è battuto alla pari con i suoi due compagni con Aka7seven e Sangiovanni. Sul palco di Amici ha fatto conoscere a tutti le sue canzoni e per guadagnarsi un posto in finalissima ha cantato “0 passi”, “Non fa per me” e “Il cielo contromano”. Ha vinto un premio di 7 mila euro offerto da Marlù che gli consentirà di continuare a studiare. Il ragazzo è un autodidatta con il lavoro da barbiere a Torino si è comprato una pianola e, prima di fare lezione nel talent si era solo potuto permettere le lezioni su YouTube.















Durante la sua permanenza nella scuola una signora gli ha anche regalato un pianoforte. “Io e mio marito ci siamo guardati, è stata una cosa simultanea – ha spiegato la donna-. Ho pensato abbiamo un pianoforte in salone, lo vogliamo regalare? Lui mi ha risposto che aveva pensato la stessa cosa. Il piano era di mio figlio, non lo suona più e noi vogliamo regalarlo a te. Con veramente tanto piacere e affetto”.









E nelle ultime ore sono arrivati a Deddy i complimenti di Rudy Zerbi, uno dei suoi insegnanti che maggiormente ha puntato su di lui. “Hai fatto un percorso bellissimo” ha esordito Rudy con sincero affetto, per poi fargli un’importante promessa: “Per il tuo futuro, se lo vorrai, mi troverai al tuo fianco”. Parole importanti quelle di Zerby che per il giovane Deddy chiudono un cerchio. È arrivato ad Amici armato della sua passione e del suo talento e all’interno della scuola non solo ha tirato fuori le sue qualità, ma si è fatto conoscere e ha mostrato tutta la sua voglia di imparare e migliorarsi. I premi che ha ottenuto sono una naturale conseguenza.

