Non ci sono dubbi sul fatto che Tina Cipollari e Gemma Galgani siano l’anima di ‘Uomini e Donne’. Immaginare adesso il dating show di Maria De Filippi senza le loro presenze sarebbe praticamente impossibile. Nonostante infatti ci siano telespettatori che critichino entrambe, c’è da dire che l’essenza della trasmissione è ormai rappresentata da loro. Sono ormai tantissimi anni che la dama piemontese e l’opinionista si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire.

Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davvero tutto e il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza di tutto questo. Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della padrona di casa o della redazione, ma intanto queste voci stanno diventando molto frequenti. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ci sarebbe dietro queste litigate furibonde tra le due donne.















Secondo le ultime indiscrezioni, che ripetiamo sono davvero incredibili, Tina Cipollari e Gemma Galgani non sarebbero rivali a tutti gli effetti. O perlomeno esagererebbero perché avrebbero stretto un accordo segreto. Per favorire l’aumento della visibilità del programma e per creare maggiore interesse intorno alle dinamiche di ‘Uomini e Donne’, le protagoniste della trasmissione si litigherebbero per finta in modo furente proprio per garantire un successo assicurato al programma di Canale 5.















In diverse circostanze, oltre agli attacchi verbali, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno rischiato seriamente di finire alle mani. Scontri fisici sono stati vicinissimi, ma fondamentale è stato anche l’intervento di Maria De Filippi. Pensare adesso che dietro tutto questo ci sarebbe esclusivamente finzione sembra paradossale, eppure questi rumor non accennano a placarsi. Tenuto conto che ciò che è trapelato è un qualcosa di grosso, probabilmente nelle prossime ore potrebbero arrivare comunicazioni.









Per quanto riguarda Tina Cipollari, nei giorni scorsi Giorgio Manetti ha svelato il motivo del suo trasferimento nella città di Torino: “Tina a Torino proprio non riesco a vedercela, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”. Da parte dei diretti interessati tutto tace al momento, ma presumibilmente nei prossimi giorni usciranno allo scoperto.

