Sono 3 i naufraghi in nomination all’Isola dei Famosi: si tratta di si tratta di Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli e si trovano al televoto dallo scorso venerdì. Stando agli ultimi sondaggi Ignazio Moser e Roberto Ciufoli sono in testa, mentre leggermente staccato sembra essere Andrea Cerioli che, però, vanta una buona notorietà tra il pubblico per le sue passate esperienze a Uomini e Donne e al Grande Fratello.

Si tratta di un televoto abbastanza difficile: il naufrago che sarà eliminato avrà comunque la possibilità di approdare su Playa Imboscadissima attualmente abitata da Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Nel corso dell’ultima puntata Emanuela Tittocchia, che ha avuto la peggio al televoto, ha deciso di non rimanere con le altre due naufraghe. Ognuno hai suoi tifosi e dall’Italia c’è chi in particolare sta spingendo il proprio uomo. Si tratta di Cecilia Rodriguez, la fidanzata di Ignazio Moser che si sta muovendo sui social per sostenerlo.















Nel corso di una serie di Instagram Stories, la sorella di Belen Rodriguez ha fatto un appello social esortando i suoi follower a eliminare Roberto Ciufoli: “Siamo tutti con te amore mio, nessuno vuole che tu esca. Quindi se qualcuno non ha ancora votato è obbligato a farlo”, ha affermato la 31enne argentina. Cecilia ha poi chiesto ai suoi follower chi vorrebbero eliminare e perché. “Roberto non sa lavorare in gruppo”, ha risposto un utente. Cechu ha commentato: “Mi dispiace perché sento tante persone dire che è un uomo meraviglioso al di fuori di questa Isola. Quello che penso io avendola fatta è che l’Isola tira fuori la tua vera personalità”.















Un altro follower invece preferirebbe vedere fuori dal gioco Cerioli: “Andrea perché si lamenta peggio di un neonato”. La replica di Cecilia Rodriguez è pronta: “Lo sento lamentarsi anche io tanto, penso che sia un po’ il suo carattere”. Poi però ha fatto capire di preferire che Andrea resti in gioco perché con il suo Nacho forma una coppia che ha soprannominato “Gianni e Pinotto”. “Sono diversissimi, hanno due caratteri diversi, ma da quanto vedo… sono belli insieme”, ha detto.









Infine Cecilia Rodriguez ha rivelato che in questi giorni si sta svegliando tardi e non dorme bene senza Ignazio al suo fianco. “Questo è quello che capita a casa nostra quando non c’è nessun disturbatore che mi venga a svegliare (fa riferimento a Ignazio, ndr). Succede che sono le 11, io sono ancor qua (sul letto, ndr). Ho fatto tantissime cose dal mio telefono devo dire. Non riesco a dormire bene in questi giorni, mi addormento troppo presto, poi ad un certo punto mi sveglio nella notte e non riesco più a dormire”.

“Ma perché fate così?”. Giulia Salemi a bomba contro l’Isola dei Famosi: quello che ha visto è per lei inaccettabile