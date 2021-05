L’edizione numero 20 di ‘Amici’ si è conclusa sabato 15 maggio e ha decretato la vittoria della ballerina Giulia Stabile, che è dunque succeduta alla cantante Gaia Gozzi. Un successo straordinario per la giovane, che è riuscita a superare anche la durissima concorrenza del suo fidanzato Sangiovanni, dato per favorito assoluto alla vigilia della trasmissione. Invece è riuscita a ribaltare le previsioni, raggiungendo un traguardo importantissimo. Ma anche il cantante è ovviamente rimasto felice.

A proposito di lui, dopo aver dunque concluso la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, ha ricevuto una notizia bellissima. I fan ne erano certi, ma adesso che è arrivata la conferma sono tutti esplosi di gioia. A rivelare pubblicamente cosa è successo è stato proprio il diretto interessato, attraverso una storia pubblicata sul social network Instagram. Sicuramente saranno stati migliaia i messaggi in direct scritti dai suoi follower. Andiamo a vedere perché tutti si staranno complimentando con l’allievo.















I genitori di Sangiovanni nelle scorse ore hanno svelato alcuni aneddoti sul figlio: “Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli. Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. La stessa Madame ha detto: “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio di Vicenza. Ho capito subito”.















Sangiovanni ha scritto su Instagram: “Lady doppio platino”. Dunque, una delle sue canzoni più famose, appunto ‘Lady’, è riuscita ad ottenere il doppio disco di platino. Un risultato impensabile fino a qualche tempo fa. Il giovanissimo artista è ormai già lanciato nel mondo della musica e per lui si prefigura un futuro ricco di successi. La stessa Maria De Filippi si era sbilanciata non poco prima della finalissima, facendo capire che il suo talento indiscutibile aveva travolto praticamente anche lei.









Prima dell’atto finale di ‘Amici 20’ la De Filippi gli aveva detto: “Non ti posso dare il platino umano, ma te lo darei se potessi. Bisogna imparare a guardare oltre, tu hai imparato?”. E lui aveva replicato: “Quando impari a stare da solo, capisci anche come andare oltre se stessi. Ogni volta che piango mi sembra di piangere per tutte le volte che non ho pianto nella mia vita”.

