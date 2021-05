Lo studio di Uomini e Donne è una polveriera. A tenere banco sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nel tritacarne però, stavolta è finita anche Ida Platano. Parole, contro la dama ex proprio di Riccardo, pesantissime e che faranno discutere. La puntata è iniziata con Riccardo Guarnieri primo ad entrare in studio. Il cavaliere si è lasciato andare una serie di considerazioni poi è passato all’attacco.

“Volevo capire come mai siamo arrivati a questo punto. Cercavo dei chiarimenti che ho avuto difficoltà a ottenere. La volta scorsa si è parlato di cavolate, non li trovo buoni motivi per chiudere una storia. Avevo notato dei cambiamenti in lei dopo un mese che siamo usciti da qua. Poi c’è stata una discussione. La confidenza che ti è arrivata, Maria, è arrivata da me. Quella su Armando. A lei l’ho detto, le avevo detto di avere raccontato questa cosa alla redazione. Da lì non si è capito più niente. Lei mi ha fatto capire che una confidenza sarebbe dovuta restare tale” , ha spiegato Riccardo Guarnieri















Che poi prosegue: “La settimana scorsa lui l’ha chiamata e le ha detto che aspettava garanzie dalla redazione per tornare in trasmissione. Tra loro c’è una bella complicità, una bella confidenza. So benissimo che loro si sono sentiti. Lei è omertosa. Chi è senza peccato, compreso noi due, scagli la prima pietra”. Poi si decide a parlare. Tutto finito? Anche no. Riccardo Guarnieri ha rincarato la dose.















“La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower. Cornuto e mazziato no. Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Forse me ne pentirò. Sapevo che saremmo arrivati a questo, ma andrò via perché non merito di stare in questo studio”. Alle parole di Riccardo Guarnieri Roberta ha risposto in maniera evasiva.













Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)



Ma le accuse di Riccardo non hanno coinvolto solo Roberta. Nel mirino è entrata anche Ida Platano. Riccardo Guarnieri ha raccontato un episodio di anni fa. Secondo il suo racconto Ida e un’altra dama avrebbero chiesto a Riccardo di posare il proprio cellulare su un tavolino posto di fronte a loro per assicurarsi di non essere registrate e poi si sarebbero accordate per corteggiare Sossio Aruta, all’epoca molto gettonato, per alimentare la popolarità di entrambe.

